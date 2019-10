24.10.2019

Brady Lamb über Sperre nach Frustfoul: "Falsche Entscheidung getroffen"

Plus Wegen seines Fouls in Mannheim muss der Abwehrchef des AEV, Brady Lamb, zwei Spiele zusehen. Wie er die Szene erlebt hat.

Von Andreas Kornes

Für die Panther stand am Donnerstag noch einmal Über- und Unterzahltraining auf dem Plan. Unter den Augen von Cheftrainer Tray Tuomie arbeiteten die Profis in den verschiedenen Formationen an der Feinabstimmung. Vor allem das Spiel in Unterzahl ist noch ausbaufähig. Tuomie sieht seine Mannschaft aber auf einem guten Weg. Nicht zuletzt deshalb, weil sie vergangenen Montag und Dienstag Zeit zur Regeneration bekam.

"Das haben die Jungs wirklich gebraucht", sagte Tuomie. Elf Spiele in 25 Tagen hatten an den Kräften gezehrt. "Wir sind auch emotional mit der CHL gleich auf einem hohen Niveau eingestiegen und hatten so gut wie keine Verschnaufpause." Am Mittwoch und Donnerstag habe die Mannschaft wieder spritzig gewirkt. Augsburger Panther: Spielmacher Drew LeBlanc wird dem AEV noch länger fehlen Schwer wiegt jedoch, dass mit Drew LeBlanc der wichtigste Spieler vermutlich auch am Freitag im Heimspiel gegen Schwenningen (19.30 Uhr) fehlen wird. Vergangene Woche hatte er sich im Spiel in Liberec eine Gehirnerschütterung zugezogen. Seitdem fällt er aus. "Ihm geht es ein bisschen besser. Aber wir können erst kurzfristig entscheiden, ob er spielt. Wir wollen da kein Risiko eingehen", sagte Tuomie. Auf dem Eis stand er am Donnerstag nicht, schrieb aber immerhin Autogramme für eine Schulklasse, die das Training beobachtete. Ebenfalls fraglich ist der Einsatz von Christoph Ullmann. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Alex Lambacher fehlte im Training, da ihm kurz vor dessen Beginn eine Kontaktlinse im Auge gebrochen war und er deshalb zum Arzt musste. Seinem Einsatz gegen Schwenningen dürfte aber nichts im Wege stehen. Und: Thomas J. Trevelyan ist wieder fit, Scott Valentine ist nach seiner Sperre wieder spielberechtigt. AEV-Abwehrchef Lamb betont: Es war kein absichtliches Foul Nicht verletzt und dennoch nur Zuschauer wird erneut Brady Lamb sein. Der Verteidiger muss noch eine Sperre nach seinem Frustfoul gegen die Adler Mannheim am vergangenen Freitag absitzen. Dort hatte er sich zu einem Ellbogencheck gegen Mannheims Tim Stützle hinreißen lassen. "Es ist natürlich bitter, dass ich draußen bleiben muss, während die Jungs auf dem Eis kämpfen", sagte der Verteidiger. Ob die Strafe gerechtfertigt sei, wollte er nicht beurteilen. "Ich weiß nur, dass ich meinen Gegenspieler mit dem Ellbogen getroffen und deshalb eine Strafe bekommen habe. Das muss ich akzeptieren." Absichtlich habe er Stützle nicht foulen wollen. "Er war sehr wendig und konnte unglücklicherweise ein bisschen schneller bremsen als ich – und ich wollte ihn auf keinen Fall vorbei lassen. Dann habe ich eine falsche Entscheidung getroffen, als ich den Check beenden wollte und zu weit weg war." Zum Glück habe sich Stützle nicht verletzt, das sei das Wichtigste. Ein Spiel fehlt Lamb noch, dann kann auch er wieder ins Geschehen eingreifen. "Hoffentlich habe ich dann wenigstens frische Beine, wenn es am Sonntag gegen Straubing geht." Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

