vor 2 Min.

CHL: So sehen Sie heute die Augsburger Panther live im TV und Stream

Die Augsburger Panther haben in der Champions Hockey League bislang für große Begeisterung gesorgt. Sport1+ zeigt das Spiel heute am 19. November live im TV und Stream.

AEV in der Champions Hockey League live im TV und Stream: So können Sie heute in der CHL das Rückspiel der Augsburger Panther beim EHC Biel / Bienne sehen.

Die Gruppenphase in der Champions Hockey League (CHL) ist überstanden - und die Augsburger Panther mischen immer noch mit. Im Achtelfinale des Wettbewerbs trifft der AEV am Dienstag, 19. November, auf den Schweizer Topklub EHC Biel / Bienne. Bully für das Rückspiel in der Tissot Arena ist um 19.45 Uhr. Die Panther haben nach dem 2:2 im Hinspiel gute Chancen auf das Erreichen des Viertelfinals.

Wer das Spiel nicht live vor Ort sehen kann - für den gibt es gute Nachrichten: Die Partie ist kostenlos im TV und Live-Stream beim Münchner Sender Sport1 zu sehen - allerdings in der Konferenz mit dem Spiel der Adler Mannheim gegen den tschechischen Klub Mountfield. Wer das Spiel des AEV in voller Länge sehen will, muss auf den kostenpflichtigen Stream von Sport1+ zurückgreifen. Dieser kostet 10 Euro pro Monat. Hier geht es zur offiziellen Seite: zur Website.

Die 1200 Panther-Fans, die auf eigene Faust und mit dem Sonderzug nach Biel reisen: Bloß nicht noch ein Horror-Drittel wie am Sonntag in Krefeld. Nach einer völlig indiskutablen Leistung lag der AEV zur ersten Pause bereits 0:5 zurück und verlor am Ende mit 4:7.

So, our Playoff Bracket is set! Who's going all the way https://www.championshockeyleague.com/en/news/playoff-draw-in-the-books-the-road-to-the-final-starts-now Posted by Champions Hockey League on Friday, 18 October 2019

Champions Hockey League live: Sollte der AEV weiterkommen, stünde der nächste CHL-Gegner schon fest

Schafft der AEV den Sprung in die nächste Runde, müsste nicht neu ausgelost werden; der Play-off-Baum steht bereits fest. Im Hin- und Rückspiel würden die Panther dann gegen den Sieger der rein schwedischen Begegnung Frölunda Indians / Färjestad Karlstadt kämpfen. Die Viertelfinale sind für 3./4. und 10. Dezember angesetzt, die Halbfinal-Spiele für 7./8. sowie 14./15. Januar und am 4. Februar 2020 spielen die beiden Finalisten um den Titel. Ein deutsches Duell wäre erst im Endspiel wieder möglich. (eisl)

Das sagt AEV-Trainer Tray Tuomie zur CHL-Auslosung der Panther Video: Milan Sako

Augsburger Panther - EHC Biel / Bienne im TV und Live-Stream: Spielplan des AEV

Donnerstag, 29. August, 18 Uhr: Luleå Hockey - Augsburger Panther 2:3 n. P.

Hockey - 2:3 n. P. Samstag, 31. August, 20:30 Uhr: Belfast Giants - Augsburger Panther 2:3 n. V.

- 2:3 n. V. Freitag, 6. September, 18 Uhr: Augsburger Panther - Luleå Hockey 4:5 n. V.

- Hockey 4:5 n. V. Sonntag, 8. September, 17 Uhr: Augsburger Panther - Belfast Giants 3:1

- 3:1 Dienstag, 8. Oktober, 19:30 Uhr: Augsburger Panther - Bili Tygri Liberec 2:3 n. P.

- Bili Tygri Liberec 2:3 n. P. Mittwoch, 16. Oktober, 19:30 Uhr: Bili Tygri Liberec - Augsburger Panther 2:3

2:3 Dienstag, 12. November, 19.30 Uhr: Augsburger Panther - EHC Biel / Bienne 2:2

- / 2:2 Dienstag, 19. November, 19.45 Uhr: EHC Biel / Bienne - Augsburger Panther ( Sport1 +)

Themen folgen