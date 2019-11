vor 18 Min.

CHL-Spielplan der Augsburger Panther - heute mit AEV - Biel / Bienne

Spielplan des AEV in der Champions Hockey League (CHL): Heute müssen die Augsburger Panther gegen EHC Biel / Bienne ran. Infos rund um Gegner und Spielplan: hier.

Erstmals in der 141-jährigen Vereinsgeschichte nehmen die Augsburger Panther an Champions Hockey League (CHL) teil. Heute steht für das Team die Partie gegen EHC Biel / Bienne auf dem Programm. Alle Informationen rund um Spielplan und Gegener des AEV finden Sie hier in unserer Übersicht.

In der Gruppenphase schafften die Augsburger Panther ganz knapp den Einzug in die K.o-Runde: Nach drei Siegen und zwei Niederlagen hätte beim tschechischen Top-Klub Bili Tygri Liberec ein Punkt gereicht - am Ende setzten sich die Panther aber mit 3:2 nach regulärer Spielzeit durch. Damit haben es zum ersten Mal in der noch jungen CHL-Geschichte alle drei deutschen Teams in die nächste Runde geschafft.

CHL-Spielplan: Augsburger Panther treten heute im Achtelfinale gegen Biel / Bienne an

In der Runde der letzten 16 Teams bekommt es der AEV mit dem EHC Biel/Bienne zu tun. Der Klub aus der größten zweisprachigen Stadt der Schweiz gewann seine Gruppe und hat deswegen den Vorteil, das erste Spiel auswärts bestreiten zu dürfen. Das entscheidende Rückspiel bestreitet der Verein dann vor heimischer Kulisse.

Für Auswärtsfahrt nach Biel gibt es organisierte Fan-Fahrt

Auch in der Schweiz wird der AEV zahlreich von seinen Anhängern unterstützt werden: Für den Sonderzug zum Rückspiel in der 6521 Zuschauer Bieler Tissot Arena konnten die Fanclubs der Panther noch einen zusätzlichen Wagon für den Sonderzug sowie Sitzplatztickets organisieren.

CHL: Das sind die Gegner der Augsburger Panther

Luleå Hockey

Der Klub aus dem hohen Norden wurde 1977 gegründet. In den vergangenen beiden Saisons nicht für die CHL qualifiziert. Doch im Jahr 2015 gewann der schwedische Meister von 1996 den CHL-Titel. Die Coop Norbotten Arena fasst 6300 Zuschauer.

Belfast Giants

Der Klub aus Nordirland wurde 2000 gegründet und holte fünf nationale Titel (2002, 2006, 2012, 2014, 2019). Wie Augsburg feiern die Giants ihre CHL-Premiere. Die SSE Arena in Belfast fasst 7500 Zuschauer.

Bili Tygri Liberec

Mit Ausnahme der vergangenen Spielzeit waren die weißen Tiger aus der Partnerstadt Augsburg stets in der CHL vertreten. In der Saison 17/18 stand der tschechische Meister von 2016 im Halbfinale der CHL. Die Home Credit Arena fasst 7500 Besucher.

EHC Biel/Bienne

Qualifiziert hat sich der dreimalige Schweizer Meister als Viertplatzierter der schweizerischen National League. Der Mann mit dem bekanntesten Namen steht bei Biel zwischen den Pfosten. Der 37-jährige Jonas Hiller absolvierte zwischen 2007 und 2016 über 400 Spiele für die Anaheim Ducks und die Calgary Flames in der nordamerikanischen Profiliga NHL. Dreimal stand er bei Olympischen Winterspielen im Tor der Schweizer Nationalmannschaft. Mit dem HC Davos wurde er dreimal Meister. Nach dieser Saison wird er seine Karriere beenden. Die Heimstätte des EHC Biel/Bienne fasst 6521 Zuschauer. (eisl)

Champions Hockey League: Der Spielplan des AEV in der CHL

Donnerstag, 29. August, 18 Uhr: Luleå Hockey - Augsburger Panther 2:3 n. P.

Hockey - 2:3 n. P. Samstag, 31. August, 20:30 Uhr: Belfast Giants - Augsburger Panther 2:3 n. V.

- 2:3 n. V. Freitag, 6. September, 18 Uhr: Augsburger Panther - Luleå Hockey 4:5 n. V.

- Hockey 4:5 n. V. Sonntag, 8. September, 17 Uhr: Augsburger Panther - Belfast Giants 3:1

- 3:1 Dienstag, 8. Oktober, 19:30 Uhr: Augsburger Panther - Bili Tygri Liberec 2:3 n. P.

- Bili Tygri Liberec 2:3 n. P. Mittwoch, 16. Oktober, 19:30 Uhr: Bili Tygri Liberec - Augsburger Panther 2:3

2:3 Dienstag, 12. November, 19.30 Uhr: Augsburger Panther - EHC Biel / Bienne ( Sport1 )

Dienstag, 19. November, 21.30 Uhr: EHC Biel / Bienne - Augsburger Panther ( Sport1 +)

