16:28 Uhr

Champions Hockey League heute live: AEV-Spiele im TV und Live-Stream sehen

Alle Spiele der Augsburger Panther in der Champions Hockey League lassen sich live im TV und Stream sehen. Hier gibt es die Infos zur Übertragung der AEV-Partien in der CHL.

Nach der Niederlage gegen Luleå Hockey müssen die Augsburger Panther heute in der Champions Hockey League wieder ran - und alle CH-Spiele des AEV lassen sich kostenlos im TV und Live-Stream sehen. Am 8. September spielt der Verein erneut gegen die Belfast Giants. Beim letzten Zusamentreffen am 31. August gewann der AEV mit 3:2.

Die Spiele werden kostenlos im TV oder im Stream zu sehen sein.

Champions Hockey League gratis im TV und Stream: Augsburger Panther in der CHL

Der Münchner Sportsender Sport1 wird alle 18 CHL-Spiele mit deutscher Beteiligung live und im kostenlosen Stream zeigen. 15 dieser Partien werden im frei empfangbaren Sender Sport1 zu sehen sein. Drei weitere Begegnungen sind auf dem Sender Sport1+ zu sehen, der 10 Euro pro Monat kostet, sind aber laut einer Sprecherin des Senders dennoch im kostenlosen Live-Stream-Angebot des Senders zu empfangen.

Das sagt AEV-Trainer Tray Tuomie zur CHL-Auslosung der Panther Video: Milan Sako

Konkret bedeutet das: Die Partie der Augsburger Panther bei Luleå Hockey am Donnerstag, 29. August, wird ab 17:55 Uhr live und im Stream bei Sport1 zu sehen sein. Die Partie gegen die Belfast Giants am Samstag, 31. August, ab 20.30 Uhr ist dann ein Fall für Sport1+, ist aber über den kostenlosen Live-Stream des Senders zu empfangen. Auch das Rückspiel gegen Belfast (Sonntag, 8. September, 17 Uhr) im heimischen Curt-Frenzel-Stadion wird nicht im regulären TV, sondern bei Sport1+ gezeigt. Wer diese beiden Begegnung verfolgen will, muss also auf das Smartphone, Tablet oder den Laptop ausweichen - oder das Sendesignal via Streaming-Stick oder Digital-Receiver an sein TV-Gerät senden. (eisl)

CHL im TV und Live-Stream: Spielplan des AEV

Donnerstag, 29. August, 18 Uhr: Luleå Hockey - Augsburger Panther (Sport1)

Samstag, 31. August, 20:30 Uhr: Belfast Giants - Augsburger Panther (Sport1+)

Freitag, 6. September, 18 Uhr: Augsburger Panther - Luleå Hockey (Sport1)

Sonntag, 8. September, 17 Uhr: Augsburger Panther - Belfast Giants (Sport1+)

Dienstag, 8. Oktober, 19:30 Uhr: Augsburger Panther - Bili Tygri Liberec (Sport1)

Mittwoch, 16. Oktober, 19:30 Uhr: Bili Tygri Liberec - Augsburger Panther (Sport1)

Themen Folgen