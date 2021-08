Bayerns Zuschauer-Regelung sorgt für Wut beim AEV

Plus Mindestabstand und Verbot von Stehplätzen sorgen beim AEV für Ärger. Der Eishockey-Club bangt um seine Zukunft. Beim FCA steht aktuell die 2G-Regel zur Debatte.

Es brodelt im bayerischen Profisport. Vor allem in den Teilen, der in Hallen betrieben wird. Denn der finanziert sich zu einem Großteil aus Zuschauereinnahmen vom Ticket- bis hin zum Bratwurstverkauf. Auslöser des Ärgers ist die neueste Version der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, die seit Montag gilt.