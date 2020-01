Darum muss AEV-Trainer Tray Tuomie seine Reihen so oft umstellen

Etliche Fans kritisieren, dass AEV-Coach Tray Tuomie seine Sturmlinien wild durcheinander wirbelt. Doch ihm bleibt keine andere Wahl.

Tray Tuomie erntet in der Teampräsentation vor den Panther-Spielen regelmäßig Pfiffe. Der Nachfolger des charismatischen Mike Stewart hat keinen leichten Stand. Die im Curt-Frenzel-Stadion am häufigsten gehörte Kritik: Der AEV-Trainer wechselt seine Reihen abenteuerlich oft.

Stimmt, ist aber nicht dem AEV-Trainer anzulasten und ein Stück weit Normalität. Der Idealfall wäre, mit eingespielten Sturmreihen durch die Saison zu gehen. Lässt sich in der Praxis nicht umsetzen. Immer wieder fallen Spieler verletzt aus.

Panther-Coach Tray Tuomie will neue Impulse setzen

Trainer versuchen sich im Sturm zu behelfen, indem sie Pärchen bilden. Gill/Fraser oder LeBlanc/Callahan bildeten zu Saisonbeginn Gespanne. Doch dann enttäuschte Callahan oder LeBlanc fiel aus. Tuomie musste umstellen. Außerdem muss ein Trainer reagieren, wenn es sportlich schlecht läuft. Erste Maßnahme: mit neuen Reihen Impulse setzen.

Enttäuschende Spieler finden sich in der vierten Linie wieder. Engagierte Hinterbänkler rücken nach vorne. Effekt: mehr Konkurrenzkampf. Dauerspieler wie LeBlanc in Unter- und Überzahl können nicht auch noch alle regulären Einsätze bestreiten. Grundsätzlich: In einem funktionierenden System müssen alle Profis einem Matchplan folgen. Egal, ob der Müller, der Huber oder der Smith an seiner Seite spielt.

