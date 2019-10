15:57 Uhr

Der CHL-Spielplan der Augsburger Panther

Im heutigen Spiel müssen die Augsburger Panther gegen Bili Tygri Liberec punkten. Alle Infos zum Spielplan des AEV in der Champions Hockey League (CHL): hier.

Von Florian Eisele

Hier finden Sie alle Informationen rund um den Spielplan der Augsburger Panther in der Champions Hockey League (CHL). Zum ersten Mal in der 141-jährigen Vereinsgeschichte nimmt der AEV an dem Wettbewerb teil. In den bisherigen Spielen des Turniers haben die Panther drei Siege geholt und zwei Niederlagen einstecken müssen. Im Hinspiel gegen Bili Tygri Liberec haben die Augsburger zu Hause knapp mit 2:3 (nach Penaltyschiessen) verloren. Heute muss der AEV punkten, um ins Achtelfinale der CHL einzuziehen. Die Partie findet heute Abend, 16. Oktober, um 19.30 Uhr in Tschechien statt.

CHL-Spielplan: Augsburger Panther starten gegen Luleå Hockey

AEV-Marketing-Manager Leo Conti freut sich, dass mit dem Spielplan ein Wunsch der Vereine erfüllt wurde: Um die Reisestrapazen möglichst gering zu halten, sollten Auswärtspartien bei Möglichkeit zusammengefasst werden. "Die CHL hat da unseren Wünschen entsprochen." Für die beiden Partien in Schweden und Nordirland wird der AEV einen Charterflieger buchen und über das Wochenende auch nicht nach Augsburg zurück kehren. Die Anreise nach Liberec ist hingegen kein Problem: Die 515 Kilometer werden mit dem Bus zurück gelegt.

Karten für die Heim- und Auswärtsspiele der CHL soll es es laut Conti in "zwei bis drei Wochen" geben. Über das genaue Vorgehen sollen die Fans zeitnah informiert werden. Sicher ist für die Heimspiele aber schon: Dauerkartenbesitzer haben ähnlich wie in den Play-offs die Option, ihre Karte auch in den CHL-Partien zu beanspruchen. Der Rest der Karten geht in den freien Verkauf. Preiserhöhungen wie in den Play-offs soll es aber nicht geben, sagt Conti: "Teurer werden die Tickets keinesfalls werden."

Für die Auswärtsfahrt nach Belfast gibt es eine organisierte Fan-Fahrt

Wer sich für die Auswärtsfahrt nach Belfast interessiert, für den hat Conti eine gute Nachricht: "Zusammen mit unserem Partner Panther-Reisen werden wir eine organisierte Fan-Fahrt anbieten." Wer dabei sein möchte, sollte sich frühzeitig um Tickets bemühen: Wie Conti betont, werden die Plätze für diesen Trip begrenzt sein. Wer sich auf eigene Faust auf den Weg nach Belfast macht, sollte aber eine Karte bekommen: In der SSE Arena haben 9500 Zuschauer Platz.

Das sind die Gegner der Augsburger Panther in der CHL

Luleå Hockey

Der Klub aus dem hohen Norden wurde 1977 gegründet. In den vergangenen beiden Saisons nicht für die CHL qualifiziert. Doch im Jahr 2015 gewann der schwedische Meister von 1996 den CHL-Titel. Die Coop Norbotten Arena fasst 6300 Zuschauer.

Belfast Giants

Der Klub aus Nordirland wurde 2000 gegründet und holte fünf nationale Titel (2002, 2006, 2012, 2014, 2019). Wie Augsburg feiern die Giants ihre CHL-Premiere. Die SSE Arena in Belfast fasst 7500 Zuschauer.

Bili Tygri Liberec

Mit Ausnahme der vergangenen Spielzeit waren die weißen Tiger aus der Partnerstadt Augsburg stets in der CHL vertreten. In der Saison 17/18 stand der tschechische Meister von 2016 im Halbfinale der CHL. Die Home Credit Arena fasst 7500 Besucher.

Der CHL-Spielplan ist da! Ende August geht's zu Luleå Hockey und den Belfast Giants, wenige Tage später wird es dann... Posted by Augsburger Panther on Monday, 3 June 2019

Champions Hockey League: Spielplan des AEV in der CHL

Donnerstag, 29. August, 18 Uhr: Luleå Hockey - Augsburger Panther

Samstag, 31. August, 20:30 Uhr: Belfast Giants - Augsburger Panther

Freitag, 6. September, 18 Uhr: Augsburger Panther - Luleå Hockey

Sonntag, 8. September, 17 Uhr: Augsburger Panther - Belfast Giants

Dienstag, 8. Oktober, 19:30 Uhr: Augsburger Panther - Bili Tygri Liberec

Mittwoch, 16. Oktober, 19:30 Uhr: Bili Tygri Liberec - Augsburger Panther

