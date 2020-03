vor 16 Min.

"Der kommt auf meine Liste": So witzig war Henry Haase im Interview

Kurz vor der heißen Saisonphase stellte sich der AEV-Verteidiger den Fragen der Fans, die unsere Redaktion gesammelt hatte - und sorgte für einige Lacher.

Für die Augsburger Panther geht es in die spannendste Saisonphase: Am Wochenende entscheidet sich, gegen wen das DEL-Team in der ersten Play-off-Runde antreten wird. Kurz davor stellte sich AEV-Verteidiger Henry Haase den Fragen der Fans, die unsere Redaktion vorab per E-Mail und soziale Medien gesammelt hatte.

Die beiden Sportredakteure Andreas Kornes und Florian Eisele trafen den 26-Jährigen im Presseraum des Augsburger Curt-Frenzel-Stadions - und der gebürtige Berliner zeigte dabei, dass er einer der witzigsten Spieler im Panther-Kader ist. Das sagte Henry Haase über...

...ob er das Foul des Mannheimer Spielers Phil Hungerecker, bei dem er sich die Nase brach, persönlich nimmt:

"Wenn du in so einem Sport etwas persönlich nimmst, dann bist du fehl am Platz. Der Hit war dumm, aber ich bin dem Spieler nicht persönlich böse. Er war vielleicht etwas übermotiviert, weil er in den letzten Spielen nur zugesehen hat. Aber ich habe ihn auf meine Liste geschrieben. Das ist eine relativ kurze Liste, weil ich die im Sommer immer abgearbeite."

...ob er sich freut, endlich wieder ohne vergittertes Visier spielen zu können:

"Sehr. Wir hatten heute Training und ich spiele jetzt wieder mit normalen Helm. Das Gitter ist sehr nervig gewesen." Auf die Rückfrage hin, ob dafür der Arzt grünes Licht geben musste oder ob er das selbst entschied, antwortete Haasei: "Genau."

...die Fahrkünste seines ehemaligen Mitspielers Tim Bullnheimer:

"Wenn jemand das Leben zu langweilig wird und er hat kein Geld für einen Fallschirmsprung oder einen Bungeejump, dann kann er den Bullnheimer kontaktieren und ihn fragen, ob er eine Stunde mit ihm Autobahnfahren möchte. Dann reicht es aber auch für ein Jahr wieder."

...die Anfeuerung durch die Fans der Augsburger Panther:

"Also man sagt ja immer: Die Fans sind super und der Support ist toll. Aber hier in Augsburg - das ist wirklich ein Hexenkessel. Wenn hier Stimmung ist, dann bebt die Halle, das pusht dich nach vorne. Dagegen, wenn du zum Beispiel am Freitagabend in Wolfsburg spielst - da kannst du auch du natürlich auch das Adrenalin direkt abzapfen."

...was er an seiner Heimatstadt Berlin vermisst:

"Die Berliner Schnauze. Manchmal sind hier Leute zu nett zu mir und dann denke ich mir: Die wollen mich doch veräppeln, das kann doch nicht echt sein. Aber die Berliner sind eigentlich nicht unfreundlich, sondern nur ehrlich. Das vertragen manche nicht."

...über seine Liebe zu Schokorosinen:

"Ich liebe Schokorosinen über alles. Und bei jedem Hotel frage ich, wo es Schokorosinen gibt. Die gibt es total selten, sind aber ein Verkaufschlager. Deswegen habe ich schon daran gedacht, eine eigene Marke auf den Markt zu bringen: Hanks Schokorosinen. Oder die kleinen Hankies." (eisl)

