Doppeltes Baby-Glück: Zwei AEV-Stürmer sind Papas geworden

Die Eishockey-Profis Drew LeBlanc und Sahir Gill der Augsburger Panther haben binnen einer Woche beide Nachwuchs bekommen.

Der US-amerikanische Stürmer Drew LeBlanc und seine Frau Chelsea sind am Sonntag, 12. Januar, zum zweiten Mal Eltern geworden. Die kleine Sylvie LeBlanc hatte es laut Mama Chelsea besonders eilig und kam um 11:39 Uhr mit 3310 Gramm und 52 Zentimetern in Augsburg zur Welt.

Die Kleine hatte sich eigentlich einen besonders ungünstigen Tag ausgesucht, denn Papa Drew war ausgerechnet an diesem Wochenende zum am weitesten entfernten Auswärtsspiel mit seinen Teamkollegen nach Bremerhaven gereist. Die Mannschaft war bereits am Samstag in der Nordsee-Stadt angekommen - kaum angekommen, machte sich LeBlanc wieder auf den Rückweg nach Augsburg. Wie der AEV berichtete, schaffte er es gerade noch rechtzeitig zur Geburt seiner zweiten Tochter, nur zehn Minuten bevor die Kleine zur Welt kam. Ein Bild, welches die Augsburger Panther auf Instagram veröffentlichten, zeigt, dass auch große Schwester Sofina Rae, die im Dezember 2017 in Augsburg geboren wurde, ihre Finger nicht von ihrer kleinen Schwester lassen kann.

Nachwuchs im Hause Gill

Besseres Timing gab es dagegen im Hause Gill. Der kanadische Stürmer Sahir Gill und seine Verlobte Yakira wurden am Mittwoch zum ersten Mal Eltern eines Jungen. Sohn Jhett kam ebenfalls in Augsburg zur Welt und Papa Gill kann entspannt die ersten Tage mit seinem Sohn genießen. Erst am Freitag steht das nächste Auswärtsspiel der Panther in Köln an.

Die Panther haben eine Baby-reiche Saison hinter sich. Bereits am 9. September 2019 bekamen der gebürtige Füssener Daniel Schmölz und seine Partnerin Cinzia, Sohn Lion. Wenig später, am 22. Oktober 2019, wurden Goalie Markus Keller und seine Freundin Satu Eltern der kleinen Luna Helmi.

Bald können sich die Augsburger Panther nochmal über zwei Neugeborene freuen, in Kürze bekommen auch Verteidiger Brady Lamb und seine Frau Lizz ihr erstes Kind. Und Mitte des Jahres erwarten auch AEV-Stürmer David Stieler und seine Frau Tereza ihr erstes gemeinsames Kind.

