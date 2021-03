vor 18 Min.

Dringende Hüft-OP: DEL-Saison für AEV-Spieler Alex Lambacher beendet

Die Augsburger Panther müssen einen weiteren Ausfall hinnehmen: Für Alex Lambacher ist die Saison beendet. Für den AEV-Spieler ist eine Hüft-OP unausweichlich.

Die Augsburger Panther müssen den nächsten langfristigen Ausfall verkraften. Alex Lambacher muss sich einem operativen Eingriff an der Hüfte unterziehen. So steht der Angreifer seinem Team in der Saison 2020-21 nicht mehr zur Verfügung. Das gaben die Augsburger Panther am Montagvormittag in einer Pressemitteilung bekannt.

Augsburger Panther: Alex Lambacher fällt mindestens bis Saisonende aus

Bereits seit einigen Wochen konnte Lambacher nur unter Schmerzen spielen. In enger Abstimmung zwischen Spieler, Trainerteam und der medizinischen Abteilung um die beiden Mannschaftsärzte Dr. Jens-Ulrich Otto und Dr. Karsten Bogner aus der Augsburger ArthroKlinik wurde deswegen am Wochenende entschieden, die notwendige Operation nicht länger hinauszuzögern. So soll gewährleistet werden, dass der italienische Nationalspieler spätestens zu Beginn der kommenden Spielzeit wieder im Vollbesitz seiner Kräfte ist.

„Diese Entwicklung tut uns für Alex Lambacher sehr leid. Er hat dieses Jahr einen großen Sprung nach vorne gemacht und war als Center der vierten Formation wichtig für unser Team. Leider ist die Entscheidung für eine sofortige OP aus medizinischer Sicht alternativlos. Wir alle wünschen Lambi eine schnelle und vollständige Genesung“, so Cheftrainer Tray Tuomie. (AZ)

