vor 19 Min.

Düsseldorf und Augsburg lassen in den Play-offs die Puppen tanzen

In dem Clip der Augsburger Puppenkiste befördert der AEV-Mammut den DEG-Löwen in die Umlaufbahn - zur Freude des Augsburger Neandertalers.

Diese Play-off-Serie hat Humor: In den sozialen Netzwerken liefern sich die Augsburger Panther und die Düsseldorfer EG ein Duell der besonderen Art.

Von Florian Eisele

Wenn es um Puppentheater geht, ist Augsburg klar die Bundeshauptstadt: Die Figuren der Augsburger Puppenkiste wie das Urmel aus dem Eis, Jim Knopf oder das Sams kennt auch heute noch fast jedes Kind - vom Kasperl mal ganz zu schweigen. Zumindest im Süden der Republik wissen aber die wenigsten, dass auch in Düsseldorf ein Puppentheater mit großer Tradition steht. Im Düsseldorfer Marionetten-Theater an der Bilker Straße spielen seit den 50er Jahren Puppen die Hauptrollen.

Und ähnlich wie die Puppenkiste blickt das Haus ebenfalls auf eine lange und stolze Geschichte zurück: Sogar in Kanada machten die Puppenspieler aus dem Rheinland schon im Rahmen einer Tournee halt. Klare Sache also, dass beim Play-off-Duell zwischen den Augsburger Panthern und der Düsseldorfer EG auch die Marionetten eine ebenfalls Rolle spielen müssen.

Seit einigen Tagen liefern sich die beiden DEL-Klubs nicht nur auf dem Eis, sondern auch auf der Theaterbühne einen Zweikampf der besonderen Art. Auf den Facebook-Seiten der beiden Vereine sind kurze Filme zu sehen, in denen das Viertelfinal-Duell auf die Schippe genommen wird. Im Gegensatz zu den Spielen zwischen dem AEV und der DEG geht es dort aber recht humorvoll zu.

Folge 1: Der DEG-Löwe kickt den Panther in die Umlaufbahn

Viertelfinal-Theater, Folge 1 Alles am seidenen Faden: Das Viertelfinal-Theater, Folge 1: "Der Löwe und das Pantherkätzchen!" Lieben Dank für diesen kleinen Spaß an das Düsseldorfer Marionetten-Theater auf der Bilker Straße 7 (www.marionettentheater-duesseldorf.de. Geht mal hin, ist klasse!). Und Grüße auch einfach mal so an die Augsburger Panther für eine coole Serie und an die Augsburger Puppenkiste! Freut Euch morgen auf Folge 2: "Die Rückkehr des magischen Schlägers"! Eishockey ist cool. Playoffsbaby! Posted by Düsseldorfer EG on Monday, 18 March 2019

Unter dem Titel "Der Löwe und das Pantherkätzchen" serviert die DEG den ersten Teil der Play-off-Saga. Der Titel lässt es vermuten: Der aus Augsburg stammende Panther spielt keine besonders ruhmreiche Rolle. Vielmehr hinterlässt das zum Kätzchen geschrumpfte Raubtier an der Kiste des Marionetten-Theaters ein kleines Geschäft. Das weckt wiederum weckt den mächtigen DEG-Löwen auf, der den Panther per Schlagschuss in die Umlaufbahn befördert.

Folge 2: Der Mammut aus der Puppenkiste schlägt zurück

Augsburger Puppenkiste | Playoffs gegen die DEG Hey Düsseldorfer EG und Düsseldorfer Marionetten-Theater, netter Clip! Nur in der Stadt Augsburg können wir die Puppen aber halt so richtig tanzen lassen... Auf weiterhin spannende Playoffs, liebe Düsseldoofer! Posted by Augsburger Panther on Tuesday, 19 March 2019

So etwas kann die Puppenkiste natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Der unter "Puppakischta"-Fans beliebte Neandertaler setzt zusammen mit dem in einem AEV-Schal gehüllten Mammut zum Gegenangriff an. Nach der Aufforderung "Mammut: Slapshot" wird der Löwe unsanft aus dem Bild befördert. Das treffende Fazit des Neandertalers: "Gegner kaputt, Augsburg ist gut. Kühnhackl."

Folge 3: Der DEG-Löwe stürmt die Augsburg

Viertelfinal-Tehater Folge 2 Folge 2 des Viertelfinal-Theaters: "Die Rückkehr des magischen Schlägers!" Für alle, die den Auftakt der Blockbuster-Trilogie verpasst haben: In Folge 1 uriniert das Augsburger Pantherkätzchen an die coole Kiste des Düsseldorfer Löwen. Dieser erwacht ob dieser Frechheit und jagt den Gegner ein bisschen durch die Wallachei. Der Kampf tobt hin und her bis plötzlich der magische Schläger erscheint und die Pantherkatze aus dem Bild kawummst. Ausblick Folge 2: Das Pantherkätzchen orgelt aus seiner erdnahen Umlaufbahn zurück auf diesen Planeten und ditscht gegen die Augsburg. Und was dann passiert, seht selbst! Erneut Dank an das Düsseldorfer Marionetten-Theater auf der Bilker Straße 7 (www.marionettentheater-duesseldorf.de). Und erneut auch Grüße an die Augsburger Panther, die Augsburger Puppenkiste und die Deutsche Eishockey Liga (DEL). Eishockey ist cool. Geilste Zeit. Playoffsbaby! Posted by Düsseldorfer EG on Tuesday, 19 March 2019

In der DEG-Version ist der Panther abermals zur Katze mutiert und schlägt in der "Augsburg" auf. Als der DEG-Löwe dies bemerkt, kehrt er mit dem Schläger zurück und versenkt einen Puck in eben jener Festung. Danach wird ein DEG-Banner gehisst.

Nachdem die Filme von der DEG als "Play-off-Trilogie" angekündigt sind, wird wohl bald ein dritter Clip zu sehen sein - aus Augsburger Sicht idealerweise dann, wenn sich die Düsseldorfer aus der Play-off-Serie verabschiedet haben. Aus rein künstlerischer Sicht hätten beide Vereine das Halbfinale verdient.

Themen Folgen