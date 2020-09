18:54 Uhr

Endlich wieder Eishockey live: Die DNL-Spiele des AEV live im Stream

Die U20 des Augsburger EV trägt ihre Spiele in der Deutschen Nachwuchs Liga (DNL) aus. Die ersten sieben Heimspiele werden live im Stream übertragen.

Die DNL und der Nachwuchs des AEV starten in die Saison - und die ersten sieben Heimspiele werden erstmals live und kostenlos im Stream übertragen.

Wann es mit der DEL und der Saison der Augsburger Panther los geht, ist zwar noch nicht klar - doch es gibt gute Nachrichten für Eishockey-Fans: Die Augsburger Panther zeigen ab sofort die Heimspiele der U20 des AEV in der Deutschen Nachwuchs Liga (DNL) live und kostenlos im Stream. Das Nachwuchsteam des Augsburger EV startet am Sonntag 27. September gegen Regensburg in die neue Spielzeit von Deutschlands höchster Nachwuchsliga.

Pro Spiel sind infolge des Hygienekonzepts des AEV 100 Fans im Curt-Frenzel-Stadion erlaubt. Um die Heimspiele der AEV-U20 möglichst vielen Fans des Augsburger Eishockeys frei zugänglich zu machen, werden die Augsburger Panther mindestens die sieben Partien vor dem geplanten Start der DEL-Saison kostenlos auf dem clubeigenen Facebook-Kanal zu streamen. Auch auf der Facebook-Seite unserer Redaktion, "AEV kompakt", werden die Streams zu finden sein. Vorbehaltlich möglicher Änderungen im Spielplan lauten die ersten Sendetermine wie folgt:

Sonntag, 27. September, 11 Uhr: AEV vs. EV Regensburg

vs. Samstag, 17. Oktober, 18:30 Uhr: AEV vs. Eisbären Juniors Berlin

vs. Sonntag, 18. Oktober, 13 Uhr: AEV vs. Eisbären Juniors Berlin

vs. Samstag, 24. Oktober, 18:30 Uhr: AEV vs. Kölner Junghaie

vs. Kölner Junghaie Sonntag, 25. Oktober, 13:30 Uhr: AEV vs. Jungadler Mannheim

vs. Jungadler Mannheim Samstag, 31. Oktober, 18 Uhr: AEV vs. Krefelder EV

vs. Krefelder EV Sonntag, 1. November, 10:30 Uhr: AEV vs. Krefelder EV

AEV-Vizepräsident Lukas Gebele freut sich über die Möglichkeit, die DNL-Spieler einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen: "Wir sind stolz, unsere AEV U20 in diesem Format zu präsentieren. Dies ist für uns eine besondere Möglichkeit zu zeigen, auf welch hohem Niveau Nachwuchseishockey in Augsburg gespielt wird."

