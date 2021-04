Für vier Panther ist die Saison noch nicht beendet

Plus Bundestrainer Toni Söderholm holt Simon Sezemsky, John Rogl, Marco Sternheimer und einen AEV-Neuzugang in sein Aufgebot für die ersten Testspiele.

Während die acht Topklubs aus der Deutschen-Eishockey-Liga am Dienstag in die Playoffs um den deutschen Meistertitel starten, treibt der Bundestrainer seine WM-Vorbereitung voran. Für die erste Phase des Trainingslagers in Nürnberg nominierte Toni Söderholm auch vier Spieler der Augsburger Panther.

Die Verteidiger Simon Sezemsky (11 Länderspiele) und John Rogl (6) sowie die Stürmer Marco Sternheimer (4) und Maximilian Eisenmenger als Debütant im Dress der Nationalmannschaft zählen zum Aufgebot für den ersten Teil der Vorbereitung vom 21. bis 25. April. Eisenmenger war vor der Saison vom DEL2-Klub Frankfurt nach Augsburg gewechselt und konnte sich auf Anhieb in der höchsten Klasse etablieren.

Noch fünf Neulinge neben AEV-Stürmer Eisenmenger

Die Panther hatten als Sechster der Südgruppe die k.o.-Runde klar verpasst. Im Kader des DEB-Teams stehen neben dem AEV-Angreifer Eisenmenger noch fünf Neulinge. Über die meiste Länderspielerfahrung verfügt Verteidiger Bernhard Ebner von der Düsseldorfer EG mit bisher 47 Einsätzen. Die Mannschaft setzt sich zum Großteil aus Spielern der Vereine zusammen, die die Play-offs nicht erreicht haben, hinzu kommt Verteidiger Tobias Fohrler vom HC Ambri-Piotta aus der Schweiz. Das größte Spielerkontingent stellt die Düsseldorfer EG mit acht Profis.

Mit Augsburger Panthern: Testspiele gegen die Slowakei

DEB-Coach Söderholm wird in Nürnberg vier Trainingseinheiten mit der Mannschaft absolvieren, bevor am Freitag mit zwei Bussen die Fahrt in die Slowakei folgt. Alle Spieler und Betreuer reisen negativ getestet zum Lehrgang an und werden auch danach tägliche Corona-Testungen haben. Die WM-Vorbereitung wird in der darauffolgenden Woche erneut in Nürnberg fortgesetzt, dann stehen gegen Tschechien (29. April und 1. Mai) die ersten beiden Heimländerspiele vor dem WM-Turnier in Riga (Lettland) auf dem Programm.

