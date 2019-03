vor 49 Min.

"Gut fürs Selbstvertrauen": Die Stimmen zum 7:1-Sieg der Panther

Freude bei den Augsburger Panthern, Frust bei der Düsseldorfer EG: Nach dem 7:1-Sieg sind die AEV-Spieler zufrieden - bleiben aber realistisch ob ihrer Chancen.

Bei der DEL spricht man von einem "schwarzen Tag für das Rheinland": Denn nicht nur die Kölner Haie mussten sich dem bayerischen Gegner geschlagen geben und erzielten gegen ERC Ingolstadt ein 2:6. Auch für den rheinischen Nachbar aus Düsseldorf gab es eine bittere Niederlage: Die Augsburger Panther siegten mit 7:1 haushoch.

"Verdammt stolz": So reagiert Panther-Kapitän Tölzer auf das 7:1

Panther-Kapitän Steffen Tölzer zeigte sich im Interview nach dem Spiel zufrieden: "Wir haben von der ersten Minute an unser Hockey gespielt. Wir haben die Checks zu Ende gefahren, wir haben gute Pässe gespielt, wir haben Schüsse aufs Tor gebracht - das, was man halt einfach in den Play-offs machen sollte."

Das sagt Panther-Kapitän Steffen Tölzer zum 7:1 gegen die DEG

Tölzers Fazit nach dem 7:1 gegen die DEG: "Ich bin verdammt stolz. Überragend die Leistung vom Team."

"Nicht überbewerten": Sezemsky und Ullmann bleiben realistisch

Auch Panther-Verteidiger Simon Sezemsky, der gegen Düsseldorf zwei Tore erzielte (50., 56.), gab sich im Interview mit Magenta Sport zufrieden - blieb aber realistisch: "Es ist in der Tat ein echt schönes Gefühl aktuell. Aber ich glaube, jeder weiß, wie lange die Play-offs gehen. Es ist letztendlich nur ein Spiel - aber von mir aus kann es gerne so weitergehen."

Ähnlich reagierte Panther-Stürmer Christoph Ullmann im Interview nach dem Sieg: "Wir dürfen das jetzt nicht überbewerten. Wir fokussieren uns morgen wieder und genießen es, dass das so gelaufen ist. Aber da wird es mit Sicherheit auch andere Spiele geben."

Das sagt Christoph Ullmann zum 7:1-Sieg der Augsburger Panther gegen die DEG

Ullmann fügte aber hinzu: "In den Play-offs ist es ja nicht entscheidend, wie hoch du gewinnst, sondern dass du gewinnst. Dass es 7:1 für uns ausgegangen ist, ist gut für unser Selbstvertrauen."

DEG #chancenlos: So reagiert das Netz auf das 7:1

Auch in den sozialen Netzwerken gab es Reaktionen auf den 7:1-Sieg der Augsburger Panther gegen die Düsseldorfer EG. Twitter-Nutzer Urbster vermutete sogar Absicht aufseiten der unterlegenen DEG - sozusagen als Dankeschön für den traditionellen "Scheiß Kölner Hae"-Ruf im Curt-Frenzel-Stadion.

Ich nehme an die Düsseldorfer machen das mit Absicht, weil die #AEV-Fans nach jedem Tor "Scheiß Kölner Haie" rufen? #Eishockey https://t.co/uZGWhJeRE1 — @Urbster (@Urbster) 12. März 2019

Twitter-Nutzer Michael Volkmann wusste auch gleich den passenden Hashtag für das Aufeinandertreffen von AEV und DEG.

Wenn dieses Spiel aus #DEG-Sicht einen Hashtag benötigt: #Chancenlos — Michael Volkmann (@michaelvolkmann) 12. März 2019

Bereits nach dem 5:0 hatte das Social-Media-Team der DEG ein Urteil gefällt. Da wussten sie noch nicht, dass Düsseldorf zwei weitere Gegentreffer kassieren sollte.

5:0 Augsburg. Simon #Sezemsky in der 49. Spielminute. Ein schlimmer Abend! — Düsseldorfer EG (@DuesseldorferEG) 12. März 2019

