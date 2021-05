Holzmann, Hafenrichter und drei weitere Spieler verlassen die Augsburger Panther

Die Planungen der Augsburger Panther für die neue Saison schreiten voran. Fünf Spieler werden den AEV verlassen.

Wenige Wochen nach dem Saisonende vermelden die Augsburger Panther fünf weitere Abgänge. So werden Thomas Holzmann, Jaroslav Hafenrichter, Alex Lambacher, Spencer Abbott und Danny Kristo aus unterschiedlichen Gründen künftig nicht mehr für den PENNY DEL-Club auflaufen.

Mit Thomas Holzmann und Jaroslav Hafenrichter verlassen zwei verdiente Spieler den Club. Holzmann spielte seit 2015 in Augsburg, Hafenrichter wechselte zur Saison 2016/17 in die Fuggerstadt. Beide Stürmer waren stets verlässliche Stützen im Team, erreichten im Panthertrikot dreimal die Playoffs und sind wichtige Bestandteile der unvergessenen Auftritte des "AEV international" in der Champions Hockey League.

Duanne Moeser dankt Thomas Holzmann und Jaroslav Hafenrichter

Sportmanager Duanne Moeser wird in der Stellungnahme des AEV wie folgt zitiert: "Woody und Hafi sind zwei Spieler, die sich sehr mit unserem Club identifizieren und sich immer in den Dienst der Mannschaft stellten. Sie haben über Jahre großen Einsatz für die Augsburger Panther gezeigt und unser Trikot mit Stolz getragen. Wir wünschen ihnen für ihre private und sportliche Zukunft nur das Beste."

Auch die Wege von Alex Lambacher und den Panthern trennen sich nach dieser Saison. Der italienische Nationalspieler absolvierte in den beiden vergangenen Spielzeiten 36 Spiele für Augsburg und sucht nun eine neue Herausforderung.

Ebenfalls verlassen werden die Panther die erst kurz nach Saisonbeginn nachverpflichteten Import-Stürmer Spencer Abbott und Danny Kristo. "Auch Lambi, Spencer und Danny gilt unser Dank für ihren Einsatz im Panthertrikot. Wir wünschen den dreien auf und abseits des Eises alles Gute", so Moeser.

Mit allen anderen Spielern stehen die Panther in Verhandlungen

Mit allen anderen Spielern des Kaders 2020-21 befinden sich die Augsburger Panther noch in ergebnisoffenen Gesprächen. Finale Entscheidungen werden dabei in enger Abstimmung mit dem neuen Headcoach Mark Pederson und seinem Trainerteam in den kommenden Wochen gefällt.

