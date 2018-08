vor 47 Min.

Im Video: Das sagt AEV-Kapitän Steffen Tölzer zu den Neuzugängen Augsburger Panther

Noch zwei Wochen sind es bis zum Start der neuen DEL-Saison. Augsburgs Kapitän SteffenTölzer spricht im Videointerview über den Stand der Vorbereitung.

Am 14. September startet die Deutsche Eishockey Liga (DEL) in die neue Saison. Die Augsburger Panther müssen neun Neuzugänge integrieren. Wir haben mit Steffen Tölzer, dem Kapitän des AEV, über die Neuen und die Lage vor dem Testspiel gegen den ERC Ingolstadt gesprochen.

Am Samstagvormittag steigt im Curt-Frenzel-Stadion der "Hockey Day"

Am Freitag, 31. August, steht ab 19.30 Uhr ein wichtiges Vorbereitungsspiel an: Beim Ligakonkurrenten und Nachbarn Ingolstadt will die Mannschaft von Trainer Mike Stewart sich die nötige Wettkampfhärte holen. Am Samstag, 1. September, steht im Augsburger Curt-Frenzel-Stadion die Saisoneröffnungsfeier samt "Hockey Day" an. Start hierfür ist um 9.30 Uhr. Den Abschluss des Wochenendes bildet der Test bei den Straubing Tigers ab 18 Uhr am Sonntag.

26 Bilder So sieht das Panther-Team in der Saison 2018/19 aus Bild: Ulrich Wagner

Am Freitag, 7. September, ab steht in Augsburg gegen die Black Wings Linz die Generalprobe für die neue Saison an. Am Freitag, 14. September, geht es mit einem Auswärtsspiel gegen Köln in die neue DEL-Saison. Zum ersten Mal im heimischen Curt-Frenzel-Stadion werden die AEV-Fans ihr Team dann am Sonntag, 16. September beim Heimspiel gegen Mannheim zu sehen bekommen. (AZ)

