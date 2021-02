vor 34 Min.

Jetzt fix: David Kickert ist der neue Torwart der Augsburger Panther

Unter Hochdruck haben Panther-Boss Lothar Sigl und Trainer Tray Tuomie in den vergangenen Tagen den Markt nach einem neuen Torwart abgesucht. Sie wurden in Österreich fündig.

Von Andreas Kornes

Unter Hochdruck haben Panther-Boss Lothar Sigl und Trainer Tray Tuomie in den vergangenen Tagen den Markt nach einem neuen Torwart abgesucht. Nötig hatte das die schwere Knieverletzung der Augsburger Nummer 1 Olivier Roy gemacht. Bis zu zehn Wochen fällt der Kanadier aus. Da der Spielplan in den kommenden Wochen kaum noch Pausen vorsieht, musste ein neuer Mann her. Nur mit Roys Backup Markus Keller und dem Nachwuchsgoalie Moritz Borst wollten Sigl und Tuomie das straffe Programm nicht angehen. Fündig wurden sie in Österreich. Aus Linz kommt von den Steinbach Black Wings 1992 David Kickert. Der 26-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung zu den Panthern, erhält einen Vertrag bis zum Saisonende und wird im Laufe des Sonntags bei seinem neuen Arbeitgeber erwartet.

Neuer AEV-Torwart stand zuletzt in Linz im Tor

Für die Black Wings hat er in der aktuellen Saison 29 Spiele bestritten und durchschnittlich 3,18 Gegentreffer kassiert. Seine Fangquote liegt bei 90,2 Prozent. Für eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller der ersten österreichischen Liga sind das gute Werte. Seit 2015 gehört Kickert zudem auch regelmäßig der österreichischen Nationalmannschaft an.

Panther-Trainer Tray Tuomie zeigte sich froh über die Verpflichtung, sie sei eine gute Lösung für die offene Stelle. „Er gehört seit Jahren zu den besten Goalies der österreichischen Liga und hat seine Qualitäten auch im Nationaldress immer wieder unter Beweis gestellt. Uns war wichtig, auf dieser sensiblen Position sowohl im Trainingsbetrieb als auch für die vielen noch anstehenden Aufgaben in der Liga gerüstet zu sein. Mit Markus Keller, dessen Verletzung nach ersten Untersuchungen weniger schlimm scheint, Moritz Borst und David Kickert sehen wir uns gut aufgestellt.“

Bei den Augsburger Panthern sind die Play-off-Chancen besser

Wie genau die Gespräche zwischen den Augsburger und Linzer Verantwortlichen liefen ist nicht bekannt. Um den Wechsel zu verstehen, hilft möglicherweise ein Blick auf die Tabelle. Als Vorletzter der Qualifikationsrunde (sechs Teams, die ersten drei qualifizieren sich für die Play-offs) und noch vier ausstehenden Spielen sind die Chancen der Black Wings, die Play-offs zu erreichen, eher mittelprächtig. Das Saisonende könnte also unmittelbar bevorstehen. Ganz anders die Panther, denen arbeitsreiche Wochen bevorstehen - und auch die Chancen auf die Play-offs sind hier deutlich besser.

Kickert sagte, dass er sich sehr über die Gelegenheit freue, dich sich ihm in Augsburg in einem ambitionierten Team in einer starken Liga biete. „Mein Dank gilt auch den Verantwortlichen in Linz, die mir diese Chance kurzfristig und unkompliziert ermöglicht haben. Bei den Black Wings hatte ich eine tolle Zeit, nun gilt meine Konzentration aber den Panthern. Ich will meinem neuen Team helfen, die Play-offs zu erreichen.“

Der neue Panther-Goalie muss erst einmal in häusliche Quarantäne

Am kommenden Mittwoch in Straubing wird Kickert allerdings noch nicht zum Einsatz kommen, denn er muss sich erst einmal in häusliche Quarantäne begeben. Frühestens am Freitag, vorausgesetzt ein zweiter PCR-Test fällt negativ aus, könnte er vormittags mit der Mannschaft trainieren und dann am Abend im Heimspiel gegen den ERC Ingolstadt auf der Bank sitzen.

Wer also gegen Straubing im Tor steht, ist offen. Keller scheint sich aber nicht allzu schwer verletzt zu haben. Sollte er jedoch ausfallen, müsste Borst noch einmal ran. Der 19-Jährige hatte am Freitag, bei der 3:6-Niederlage gegen Straubing, im letzten Drittel seine DEL-Premiere gefeiert.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen