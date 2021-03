16:47 Uhr

Kaum Geld, vier Neuzugänge: Darum hat der AEV noch einmal eingekauft

Plus Die Augsburger Panther haben vier Neuverpflichtungen getätigt - in Zeiten klammer Kassen. Das wirft Fragen auf, die Panther-Boss Lothar Sigl jetzt beantwortet hat.

Von Andreas Kornes

In den vergangenen Tagen haben die Panther eine ganze Reihe von Personalien bekannt gegeben. Das dürfte den ein oder anderen verwundert haben, denn bis kurz vor Beginn der Saison hatte es große Unsicherheit darüber gegeben, ob der Klub überhaupt genug Geld zur Verfügung hat, den Spielbetrieb zu finanzieren. Nicht zuletzt deshalb mussten die Spieler auf rund die Hälfte ihres Gehalts verzichten, um den Laden am Laufen zu halten.

Und nun? Zuerst kam der Verteidiger Layne Viveiros aus Salzburg. Dann der Torwart David Kickert aus Linz, gefolgt von dem Stürmer Brad McClure aus Florida. Als dann auch noch der derzeit vereinslose Ryan Zapolski als Ersatz-Ersatz-Ersatz-Torwart lizenziert wurde, sich aber in den USA fit hält, tauchte die Frage auf, wie die Panther das eigentlich alles finanzieren. In diversen Foren kritisierten Fans unverhohlen das Geschäftsgebaren in unsicheren Zeiten. Ein weiterer Vorwurf lautete, warum man die Corona-Saison nicht dafür nutze, jungen deutschen Spielern mehr Eiszeit zu geben und sich das Geld für ausländische Profis zu sparen.

AEV: Ober-Panther Sigl antwortet auf der Homepage des Klubs

Ein am Mittwoch auf der Klub-Homepage veröffentlichtes Interview mit Panther-Hauptgesellschafter Lothar Sigl soll diese Fragen beantworten. Dessen zentrale Argumentationslinie ist, dass die Neuzugänge erst durch Verletzungen und Abgänge nötig geworden seien. Stammtorwart Olivier Roy fällt mit einer Knieverletzung lange aus. Für Alex Lambacher ist die Saison nach einer Hüftoperation gar schon beendet. Nach sechs Wochen werden verletzte Eishockey-Profis von der Gehaltsliste gestrichen, denn dann springt die Berufsgenossenschaft ein. Es wird also auf absehbare Zeit Geld frei.

33 Bilder Das ist der AEV-Kader für die Saison 2020/21 Bild: Www.imago-images.de

Wichtig ist Sigl zudem, dass die Neuverpflichtungen mit den Führungsspielern abgestimmt seien. „Es gibt keine Verpflichtung, die nicht im Vorfeld zwischen der sportlichen Leitung, dem kompletten Trainerteam und unserer Leadership-Group um Brady Lamb, Scott Valentine, Drew LeBlanc, Henry Haase, Thomas Holzmann und Adam Payerl besprochen wurde. Wir sind mit unserer Mannschaft, die unsere Teilnahme an dieser Saison erst ermöglicht hat, stets im engen Austausch.“ Und Sigl versichert, dass der Klub nichts mache, „was auch nur in irgendeiner Weise wirtschaftlich unvernünftig ist, geschweige denn laden wir uns Hypotheken für die kommende Saison auf“.

Junge AEV-Profis sollen in der DEL2 Spielpraxis sammeln

Dass mit Niklas Länger und Magnus Eisenmenger zwei junge deutsche Spieler in die DEL2 wechselten, habe damit zu tun, dass sie mehr Spielpraxis bekommen. Beide Abgänge seien laut Sigl auch Wünsche der Spieler gewesen. „Simon Sezemsky zum Beispiel hat lange DEL2 gespielt und wurde erst mit 24 Jahren zum DEL-Spieler, und ein Niklas Länger ist jetzt 19. Das entscheidende bei dieser Diskussion ist der Spagat zwischen Förderung und Überforderung junger Spieler.“

Mit dem nun komplettierten Kader, zu dem in Kürze auch der Langzeitverletzte Thomas Holzmann hinzustoßen soll, ist das Erreichen der Play-offs das Ziel. Nach Abschluss der Partien in der Süd-Gruppe folgen zwischen dem 21. März und 18. April alle 14 Spiele gegen die Klubs der Nord-Gruppe.

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen