Kehrt AEV-Kapitän Lamb wieder zu den Panthern zurück?

Plus Der Kanadier zieht im Interview eine Saisonbilanz der Augsburger Panther und spricht über den Moment nach der 1:7-Pleite gegen die Düsseldorfer EG und seine Pläne für die Zukunft.

Zum Saisonausklang feierten die Panther einen 6:5-Heimsieg nach Verlängerung gegen die Eisbären Berlin. War es ein versöhnliches Ende einer Achterbahnsaison mit Höhen und Tiefen?

Brady Lamb: Es fühlt sich gut an, dass es mit einem Höhepunkt geendet hat. Ein Sieg fühlt sich gut an, aber gleich danach realisiert man wieder, dass wir die Playoffs nicht erreicht haben.

Wie ordnen sie die vergangene Saison ein?

Lamb: Ich hoffe, dass wir keine zweite Spielzeit wie die aktuelle erleben werden. Es macht einfach keinen Spaß, in leeren Hallen zu spielen. Wir hatten unsere Höhen und Tiefen mit Siegesserien und Niederlagen in Folge. Die einzige Beschreibung, die passt: Es war ein seltsames Jahr.

Warum gab es mehr und längere Durststrecken als starke Phasen?

Lamb: Wenn ich darauf eine Antwort hätte, dann wären wir nicht durch so viele Täler gegangen. Einige Male haben wir uns nicht mehr an den Matchplan gehalten. Manchmal hat es sich so angefühlt: Je härter wir gearbeitet haben, desto schlechter ist es gelaufen. Im Fernsehen hat das vielleicht nicht immer so ausgesehen.

Augsburger Panther: Nach dem Spiel gab es einige Emotionen

Wie hat die Mannschaft das 1:7-Debakel gegen Düsseldorf verarbeitet?

Lamb: Nach dem Spiel gab es einige Emotionen bei uns in der Umkleide. Wir wussten, dass wir gewinnen mussten, um überhaupt eine Chance zu haben, es noch in die Playoffs zu schaffen. Wir haben versucht, uns als Team wiederzufinden, um das letzte Spiel gewinnen.

Wie konnte so ein Debakel in so einem wichtigen Spiel, in dem es um Playoffs oder nicht ging, seinen Lauf nehmen?

Lamb: Es war auch für Düsseldorf ein extrem wichtiges Spiel. Wir versuchen vor so einem Spiel uns keinen zusätzlichen Druck aufzubürden. Denn letztendlich sind alle Punkte über die ganze Saison wichtig. Wenn wir davor eine paar Punkte gesammelt hätten, wären wir gar nicht erst in diese Situation gekommen.

Die Augsburger Panther sind gegen Düsseldorf auf die Nase gefallen. Foto: Siegfried Kerpf

Trainer Tray Tuomie kritisierte nach dem Spiel, dass höchstens fünf Spieler bereit gewesen wären, alles für den Sieg und für die Mannschaft zu geben. Wie gehen Sie mit dieser Kritik um?

Lamb: Es war zu sehen, dass nicht alle bereit waren. Aber das macht man nicht absichtlich. Man bereitet sich auf jedes Spiel vor, um sich gut zu fühlen und um gerüstet zu sein. Manchmal funktioniert es nicht. Mit unserem Spielsystem brauchen wir aber alle Mann an jedem Abend, sonst habe wir keine Chance zu gewinnen.

AEV-Profi Lamb: "Das ist nicht meine Abteilung"

Es hat geheißen, dass es einen Bruch zwischen der Mannschaft und dem Trainer gab.

Lamb: Ich habe es in den sozialen Netzwerken und der Zeitung gelesen. Das ist nicht meine Abteilung. Damit müssen sich die Klubverantwortlichen beschäftigen.

Gab es einen Bruch?

Lamb: Ich denke nicht. Wir spielen alle aus dem gleichen Grund hier. Wir versuchen, unseren Plan so gut es geht auszuführen. Es gab Zeiten während der Saison, in denen der Plan funktioniert und dann auch nicht.

Gibt es einen Bruch zwischen AEV-Coach Trey Tuomie und seiner Mannschaft? Foto: Ulrich Wagner

Wie groß ist die Chance, dass Brady Lamb auch in der kommenden Saison in Augsburg spielt?

Lamb: Ich hoffe es, ich mag diese Stadt, abgesehen auch von dem Tattoo auf meinem Arm (mit dem Augsburger Rathaus und Augustusbrunnen, Anmerkung der Redaktion). In den nächsten Tagen haben wir unsere Abschlussgespräche. Und dann werden wir sehen, wie es in die nächste Saison geht und worauf der Fokus liegen könnte.

Fällt der Umbruch im Kader eher groß oder eher klein aus?

Lamb: Das ist schwer zu sagen. Wir hatten in Augsburg schon beide Varianten. Beides hat schon funktioniert, oder auch nicht.

Brady Lamb: "Wir haben bis jetzt noch nichts verkündet"

Bisher haben die Panther mit Drew LeBlanc und Niklas Länger lediglich zwei Spieler unter Vertrag. Die Unsicherheit ist groß bei den Klubbesitzern und den Spielern, wie es in Corona-zeiten weitergeht. Wird das auch für die Profis ein zweiter Sommer mit vielen Fragezeichen?

Lamb: Ich habe gerade mit meiner Familie darüber gesprochen. Normalerweise hätte man jetzt Teamkollegen oder Freunde, die mitteilen, dass sie verlängert oder anderswo unterschrieben haben. Man kann erahnen, wie die Mannschaft in der kommenden Saison aussieht. Das sieht jetzt ganz anders aus. Wir haben bis jetzt noch nichts verkündet. Es schwer zu sagen, wie das Gesicht der Panther in Zukunft aussehen wird.

Sie haben im vergangenen Sommer angedeutet, dass Sie angesichts der Ungewissheit in der Eishockey-Branche sich bereits nach anderen Berufen umgesehen haben. Werden wir in den kommenden Saison noch den Hockeyspieler Lamb sehen?

Lamb: Das hoffe ich. Auf diese Weise will ich meine Laufbahn nicht beenden. Ich hoffe, wir spielen hier Eishockey in der kommenden Saison. Ich erwarte nicht, dass ich schon bald, ich nenne es es mal, einen „richtigen Beruf“ ausübe. So lange mein Körper mitspielt und ich der Mannschaft weiter helfen kann will ich Eishockey spielen. Ich hoffe bald wieder vor in diesem Stadion spielen zu können. Es soll nicht auf diese Weise zu Ende gehen.

Brady Lamb hofft im Juni zum zweiten Mal Vater zu werden. Foto: Siegfried Kerpf

Wie sehen die nächsten Tage aus?

Lamb: Einige gehen zurück nach Kanada und müssen zwei Wochen in Quarantäne oder sechs Wochen lang im Haus bleiben, Ontario hat sehr strenge Regeln erlassen. Ich fliege nach Hause, meine Frau ist schwanger. Ich werde hoffentlich Anfang Juni zum zweiten Mal Vater.

