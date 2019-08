Kehrt Olivier Roy zur Generalprobe ins AEV-Tor zurück?

Plus Der Keeper ist nach seiner Blinddarmoperation zurück und im Heimspiel der Augsburger gegen Linz am Freitag eine Option. Vorfreude auf die Champions League ist groß.

Den Augsburger Panthern bleibt in diesem Jahr nicht viel Zeit für Testspiele. Da war der Dolomitencup am vergangenen Wochenende mit zwei Siegen gegen Teams aus Oslo und Bern. Sie bescherten der Mannschaft von Cheftrainer Tray Tuomie den Turniersieg.

Am Freitag folgt nun schon das einzige Heimspiel der Vorbereitung, Gegner ist ab 19.30 Uhr im Curt-Frenzel-Stadion der EHC Liwest Black Wings Linz. Schon am kommenden Donnerstag wird es dann ernst, denn in der Champions Hockey League wartet das erste schwere Auswärtsspiel in Luleå. Zwar rangiert die Bedeutung der CHL weit hinter der Deutschen Eishockey Liga (DEL), trotzdem sind die Vorfreude und der Ehrgeiz groß, sich dort gut zu präsentieren.

Panther-Trainer Tuomie hat nur das Linz-Spiel für Experimente

Für Tuomie macht das die Sache aber nicht unbedingt leichter. Er hat nur die Partie gegen Linz, um verschiedene Dinge auszuprobieren. Das werde er auch machen, kündigte er bereits an, ohne ins Detail zu gehen. Höchstwahrscheinlich wird er seine Reihen umsortieren. Beim Dolomitencup hatte er beide Spiele in nahezu der gleichen Formation bestritten und der Erfolg gab ihm recht. "Wir freuen uns darauf, dass wir uns unseren Fans wieder präsentieren können", sagt Tuomie.

Linz sei genau der richtige Gegner in dieser Phase. "Das ist eine starke Mannschaft mit einigen richtig guten Spielern. Und immer wenn eine österreichische Mannschaft gegen eine deutsche spielt, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass die uns schlagen wollen", vermutet Tuomie mit einem breiten Grinsen.

27 Bilder Augsburger Panther: Der AEV-Kader für die Saison 2019/20 Bild: Ulrich Wagner

Ganz so einfach soll Linz das aber trotz einiger Experimente nicht gemacht werden. Zum Beispiel könnte Olivier Roy erstmals nach seiner Blinddarmoperation wieder im Tor stehen. "Es sieht alles ganz gut aus im Training. Er kann voll belasten, hat aber noch einen kleinen Trainingsrückstand." Beim Dolomitencup hatte Markus Keller den Job zwischen den Pfosten übernommen und zwei starke Spiele gezeigt. Am Freitag dürfte Keller also eine Pause bekommen, ebenso wie der ein oder andere seiner Kollegen. Tuomie: "Wir haben ein paar angeschlagene Spieler, die wir eventuell schonen werden." Die Entscheidung darüber werde er aber erst kurzfristig treffen.

Sport1 überträgt alle Spiele der CHL live und im Stream

Für die Panther-Fans ist das Spiel gegen Linz die einzige Möglichkeit, ihre Mannschaft in der Vorbereitung live im Curt-Frenzel-Stadion zu sehen. Trotzdem gibt es auch eine gute Nachricht: Alle Partien in der CHL mit deutscher Beteiligung, also auch die der Panther, werden vom Sportsender Sport1 live übertragen. 15 davon im Fernsehen, die restlichen drei im kostenlosen Livestream-Angebot des Senders. Kleiner Haken an der Sache ist, dass sowohl das Auswärts- als auch das Heimspiel gegen die Belfast Giants zu den drei Online-Spielen gehört. Wer diese sehen will, muss also auf Rechner, Tablet oder Smartphone ausweichen – oder aber das Sendesignal via Streaming-Stick oder Digital-Receiver an sein TV-Gerät senden.

AEV-Reporter Milan Sako traf sich mit dem Neuzugang der Augsburger Panther, Mitch Callahan, zum Biergarten-Interview. Video: AZ

Klar ist damit aber auch, dass die Spiele gegen Luleå und Liberec im regulären Programm von Sport1 auftauchen werden. Für die Panther ist das kein Neuland mehr. Schon in der vergangenen Saison waren ihre Auftritte während der Play-offs regelmäßig live übertragen worden. Trotzdem steigert die Aussicht auf weitere Live-Präsenz die Vorfreude. "Wir sind froh, dass es bald schon losgeht", sagt Tuomie.

Spätestens seit dem Media-Meeting unter der Woche in München, zu dem auch Vertreter der anderen beiden deutschen CHL-Teilnehmer München und Mannheim angereist waren , steige die Spannung täglich. "Jeder in der Mannschaft ist heiß auf die Reise nach Schweden und Nordirland." Vorher allerdings steht noch ein deutsch-österreichisches Kräftemessen an.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.