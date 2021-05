Mark Pederson ist neuer Cheftrainer der Augsburger Panther

Die Augsburger Panther haben die wichtigste Personalie geklärt: Mark Pederson ist neuer Cheftrainer. Auch der Co-Trainer-Posten ist neu vergeben.

Die wichtigste Personalentscheidung der Augsburger Panther ist gefallen: Mark Pederson wird neuer Cheftrainer des Klubs aus der Deutschen Eishockey-Liga. Der Kanadier aus Prelate (Sasketchewan) ist sowohl als Spieler wie auch als Trainer in der Welt herum gekommen und ersetzt Tray Tuomie, dessen Vertrag in Augsburg nicht verlängert worden war.

Pederson war von 2014 bis 2020 Headcoach und General Manager von Esbjerg Energy. In seiner Amtszeit formte er die Dänen zu einem Spitzenteam der Metal Ligaen, führte den Klub zu zwei Meisterschaften und einer Vizemeisterschaft. Nach sieben intensiven Jahren in Dänemark nahm sich der Kanadier während der Pandemie eine einjährige Auszeit und will nun in Deutschland arbeiten.

Mark Pederson freut sich auf den AEV-Posten: "Es ist mir eine Ehre"

"Es ist mir eine Ehre, Cheftrainer eines so traditionsreichen Clubs in der DEL zu sein. Ich habe das deutsche Eishockey seit meiner Zeit hier immer verfolgt und war speziell 2019 in der CHL von den Auftritten der Panther und den begeisterungsfähigen Fans beeindruckt. Als sich nun die Chance ergab, diese reizvolle Aufgabe zu übernehmen, musste ich nicht lange überlegen", wird Pederson in der Pressemitteilung des Gründungsmitglieds der deutschen Eliteklasse zitiert.

In der National Hockey League spielte der Rechtsaußen für die Montreal Canadiens, Philadelphia Flyers, San Jose Sharks und die Detroit Red Wings. In der Deutschen Eishockey Liga absolvierte der ehemalige Stürmer über 250 Einsätze für Hannover, Krefeld und Mannheim.

Ex-Krefeld-Profi Pierre Beaulieu wird neuer Co-Trainer

Neuer Assistent für Jamie Bartman wird mit Pierre Beaulieu ein in Deutschland bekanntes Gesicht. Der 38-jährige Kanadier, der gut Deutsch spricht, war von 2018 bis 2020 für die Krefeld Pinguine tätig, im Dezember 2019 wurde er vom Assistenten zum Cheftrainer befördert. Zuletzt war Beaulieu Headcoach der Steinbach Black Wings in Linz. Insgesamt acht Jahre arbeitete er in der EBEL für Klagenfurt (2010-2014), Innsbruck (2014-2018) und auch für den österreichischen Eishockeyverband in unterschiedlichen Funktionen innerhalb des Trainerteams.

Panther-Gesellschafter Lothar Sigl über diese wichtigen Personalentscheidungen: "Mark Pederson und Pierre Beaulieu haben sich schnell als unsere Wunschbesetzungen herauskristallisiert. Wir hatten viele gute Gespräche, beide passen hervorragend zu unserer Philosophie. Sie wissen, welche Art von Eishockey wir hier sehen wollen, können sich damit identifizieren und brennen auf ihre neue Aufgabe."

Nun gilt es den Kader zu formen. Gestaltungsspielraum bleibt genügend, denn Augsburger hat bisher offizielle nur Drew LeBlanc als Ausländer und den jungen Verteidiger Niklas Länger unter Vertrag.

