Nach Stockstich: DEL sperrt Scott Valentine für zwei Spiele

Vier Spiele, vier Niederlagen - jetzt kommen auch noch die ersten Ausfälle hinzu. Zwei Spieler verletzten sich am Sonntag, ein weiterer wurde am Montagabend von der DEL gesperrt.

Von Andreas Kornes

Sportlich läuft es nicht bei den Panthern und jetzt kommen auch noch die ersten Ausfälle hinzu. Torwart Olivier Roy und Stürmer Thomas Holzmann verletzten sich bei der 1:4-Niederlage am Sonntag gegen Nürnberg und mussten in der Kabine bleiben. Roy habe ein Zwicken in der Leistengegend verspürt, sagte Trainer Tray Tuomie direkt nach der Partie. Vorsichtshalber sei er deswegen ausgewechselt und durch Markus Keller ersetzt worden.

Noch hüllen sich die Augsburger Panther in Schweigen

Über die Verletzung Holzmanns hüllten sich die Klub-Verantwortlichen am Montag noch in Schweigen. In seinem wie auch in Roys Fall müssten erst einmal weitere ärztliche Untersuchungen abgewartet werden. Das könne noch bis Dienstag dauern. Ob die beiden am Mittwoch in Straubing (20.30 Uhr) wieder spielen können ist damit zumindest fraglich.

Thomas Holzmann musste gegen Nürnberg wegen einer Verletzung in der Kabine bleiben. Noch ist unklar, ob und wie lange er ausfallen wird. Bild: Ulrich Wagner

AEV-Spieler Scott Valentine muss zwei Spiele aussetzen

Einen Ausfall gibt es aber sicher: Der Disziplinarausschuss der Deutschen Eishockeyliga ( DEL) hat einen Stockstich von Scott Valentine aus dem Nürnberg-Spiel bestraft. Alle vier Schiedsrichter auf dem Eis hatten die entscheidende Szene während der Partie nicht gesehen und folglich auch nicht geahndet. Auf dem Videomaterial ist das Foul allerdings klar zu erkennen. Die Ligagesellschaft leitete daraufhin ein Verfahren ein. Am Montagabend kam das Urteil: zwei Spiele Sperre und eine Geldstrafe in nicht genannter Höhe.

Die Panther müssen also am Mittwoch in Straubing mindestens ohne Valentine antreten, möglicherweise aber mit einem noch deutlich schlankeren Kader. Ohne Roy, Holzmann und Valentine würden gleich drei Säulen der Mannschaft fehlen. Und das in einer sportlich mehr als prekären Situation.

