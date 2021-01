vor 24 Min.

Neuer Stürmer: Panther schlagen auf dem Transfermarkt zu

Der Plan, aus Kostengründen mehrere Ausländerlizenzen nicht zu vergeben, hat sich als hinfällig erwiesen. Die Augsburger Panther verpflichten einen weiteren Stürmer.

Von Andreas Kornes

Der Plan, aus Kostengründen eine ganze Reihe von Ausländerlizenzen nicht zu vergeben, hat sich als hinfällig erwiesen. Die Augsburger Panther mussten nach einem Fehlstart mit vier Niederlagen aus den ersten vier Spielen reagieren. Vor allem in der Offensive herrschte Handlungsbedarf. Zuerst holten Panther-Hauptgesellschafter Lothar Sigl und Trainer Tray Tuomie den Kanadier Spencer Abbott. Der 32-Jährige erwies sich fast auf Anhieb als Verstärkung. In seinem zweiten Spiel im Panther-Trikot erzielte er gleich beide Treffer zum 2:1-Sieg gegen Straubing. Das erste Erfolgserlebnis dieser Spielzeit ist also eng mit seinem Namen verbunden.

Augsburger Panther schlagen noch einmal auf dem Transfermarkt zu

Nun haben die Panther aber noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Grund ist die Verletzung von Thomas Holzmann, der wegen einer Fußverletzung bis zu zehn Wochen ausfällt. Diese Lücke soll Danny Kristo füllen. Der 30-jährige US-Stürmer kommt aus der russischen KHL. Dort spielte er zuletzt für das chinesische Team der Kunlun Red Stars. In Augsburg erhält er die siebte von elf möglichen Importlizenzen.

Über diverse Stationen in der AHL landete Kristo 2017 in der KHL. Für Riga schoss er acht Tore und steuerte 13 Vorlagen bei. Dann zog er für zwei Jahre weiter in die Schweiz nach Rapperswil, ehe es ihn 2020 in das chinesische Team verschlug, das wegen der Corona-Krise im russischen Mytischschi stationiert ist. Dort traf er viermal in 14 Spielen.

Neuer AEV-Stürmer hat schon eine Corona-Infektion überstanden

Inzwischen ist er schon in Augsburg gelandet. Hier wird Kristo die Nummer 79 tragen und nach Klubangaben schon alle medizinischen Untersuchungen bestanden. Das bedeutet, dass er schon am Sonntag im Heimspiel gegen Mannheim (17 Uhr) zum Einsatz kommen könnte. Dafür muss nur noch ein zweiter Cirona-Test negativ ausfallen. Dieser ist trotz einer bereits überstandenen Corona-Infektion aus dem vergangenen November Voraussetzung für die Teilnahme am Spielbetrieb.

