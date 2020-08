06:36 Uhr

Österreich, Nürnberg, Spielerberater: Was die AEV-Abgänge nun machen

Plus Sieben Spieler aus dem Kader der vergangenen Saison haben die Augsburger Panther verlassen. Wir zeigen, was die Profis nach ihrem Abschied machen.

Von Andreas Kornes

Während die Augsburger Panther in der Defensive keine Veränderung vornahmen und komplett auf die bewährten Kräfte der vergangenen Saison setzen, hat sich in der Offensive einiges getan. Unter anderem erhielt Sahir Gill kein neues Vertragsangebot mehr von den Panthern. Zwei Jahre hatte er in Augsburg gespielt und dabei immer wieder angedeutet, welches Potenzial in ihm steckt. Vor allem als Vorbereiter konnte er an einem guten Tag Spiele entscheiden. Allzu oft aber tauchte Gill ab. Insgesamt 17 Tore und 28 Vorlagen schaffte er in zwei Jahren für den AEV. Jetzt soll sich der 28-jährige Kanadier mit indischen Wurzeln mit dem EC Villacher SV einig sein. Offiziell ist der Wechsel nach Österreich aber noch nicht.

Gleiches gilt für Daniel Schmölz. Im Gegensatz zu Gill hätten die Panthern den 28-jährige Allgäuer aus Füssen aber nur zu gerne gehalten und mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Deutsche Stürmer seiner Güteklasse sind begehrt in der DEL. Die vergangenen drei Spielzeiten absolvierte er in Augsburg und war ein beständiger Torelieferant. 14/14 (inklusive Play-offs)/15 lautet seine Trefferbilanz. Der kampfstarke Stürmer weckte allerdings das Interesse der DEL-Konkurrenz und soll sich schon längst mit den Nürnberg Ice Tigers einig sein. Noch aber hat der Klub den Neuzugang nicht offiziell bekannt gegeben.

Matt Fraser und die Augsburger Panther könnten noch zusammenkommen

Offen ist derzeit noch, ob Matt Fraser eine Zukunft in Augsburg hat. Der 30-jährige Kanadier hat zwei Jahre im Trikot der Panther hinter sich und überzeugte vor allem in der ersten Saison mit 21 Toren und 19 Vorlagen. In der zweiten Saison lief er vor allem in der Champions Hockey League (CHL) zu großer Form auf und traf in den acht Spielen gegen internationale Top-Teams achtmal. In der DEL allerdings brachte er es in 52 Spielen auf vergleichsweise bescheidene neun Treffer. Es scheint, als spielten die Panther bei Fraser auf Zeit. Coronabedingt ist die Lage sehr unübersichtlich, die Klubs sind aber in der stärkeren Verhandlungsposition. Da alle sparen müssen und sich zurück halten, sind noch sehr viele (gute) Spieler auf dem Markt.

Unbekannt ist, wie es sportlich für Mitch Callahan und Scott Kosmachuk weiter geht. Ersterer hatte sich erst gar nicht mit der größeren Eisfläche in Europa anfreunden können, sorgte dann mit einer Alkoholfahrt auf dem E-Scooter inklusive Führerscheinentzug für Unruhe und riss sich dann auch noch das Kreuzband. Seinen Aufenthalt in Augsburg dürften beide Seiten als großes Missverständnis in Erinnerung behalten. Mit einem Tor in 25 Spielen hatte er sich nicht für neue Arbeitspapiere empfohlen.

Erst während der Saison war Kosmachuk, 26, gekommen, begann stark, tauchte dann aber immer häufiger ab. Zehn Tore und 15 Vorlagen in 25 Spielen sind zwar eine ansehnliche Bilanz des Kanadiers, konnten die Panther-Verantwortlichen aber nicht überzeugen, ihn weiter zu beschäftigen.

Jakob Mayenschein, 23, war in der vergangenen Saison vom EHC München nach Augsburg ausgeliehen worden um Spielpraxis zu sammeln. Meist kam er in der vierten Reihe zum Einsatz, ein Treffer war ihm in 49 Spielen aber nicht vergönnt. Dafür bereitete er neun Tore vor. Momentan steht er wieder auf der Kaderliste des EHC. Angesichts der extrem hohen Qualität im Münchner Team scheint es aber zumindest fraglich, ob er dort auch tatsächlich spielen wird.

Zumindest bei Christoph Ullmann herrscht Klarheit über die sportliche Zukunft: Er hat seine Karriere beendet und arbeitet mittlerweile als Spielerberater.

