Panther-Check: Das müssen Fans vor dem zweiten Spiel wissen

Der Auftakt in die Playoffs 2019 ist den Augsburger Panthern gelungen. Das erste Spiele gewann das Team um Mike Stewart mit 7:1 gegen die Düsseldorfer EG. Aber wie geht es weiter? Eine Einschätzung von Sportredakteur Milan Sako vor dem zweiten Spiel des Viertelfinales.

Mit 7:1 gewann der AEV das Heimspiel gegen Düsseldorf. Auf was kommt es im ersten Spiel bei de DEG an? Unser Sportredakteur sagt, was Sache ist.

