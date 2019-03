vor 11 Min.

Panther-Check: Spiel vier kann die Vorentscheidung bringen

Verliert der AEV das zweite Auswärtsspiel in Düsseldorf, wäre das eine Vorentscheidung. Unser Redakteur Milan Sako sagt, auf was es in der vierten Partie der Play-offs ankommen wird.

Verliert der AEV das Auswärtsspiel heute Abend, hat die Düsseldorfer EG drei Matchbälle. Auf was es in der Partie ankommen wird - der Panther-Check im Video.

Nach dem ersten Spiel in der Play-off-Serie sah alles noch so rosig aus: Mit 7:1 gewannen die Augsburger Panther diese Partie und holten sich somit den ersten Punkt. Weil die nächsten beiden Begegnungen an Düsseldorf gingen, ist das Spiel am Freitagabend im Rheinland fast schon eine Art Vorentscheidung: Siegt die DEG auch hier, hätte die Mannschaft von Harold Kreis drei Matchbälle vor sich, um den benötigten vierten Punkt zu machen.

Unser AEV-Reporter Milan Sako verrät im Video, wie er die Chancen der Augsburger Panther einschätzt. Ein wichtiger Rückhalt werden seiner Meinung nach die rund 500 Augsburger Fans, die mit einem Sonderzug nach Düsseldorf gefahren sind, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Dass der zuletzt verletzte Verteidiger Arvids Rekis und Nachwuchsstürmer Marco Sternheimer eine Rolle im Kader der Panther spielen werden, glaubt Sako hingegen nicht.

Ex-AEV-Spieler Ehelechner sieht das Spiel bei der DEG als Vorentscheidung

Welch großen Stellenwert das vierte Spiel der Play-off-Serie einnimmt, betonte im Interview mit unserer Redaktion auch der ehemalige Panther-Torhüter Patrick Ehelechner. Der 34-Jährige, der zwischen 2012 und 2014 für den AEV im Kasten stand und mittlerweile als Experte für den Sportsender Magenta Sports arbeitet, sagte: "Wer das Spiel am Freitag gewinnt, der gewinnt die Serie."

Lob verteilte Ehelechner dabei vor allem an einen der Jungstars der Augsburger Panther: Simon Sezemsky. "Sehr souverän, was der junge Mann da an der blauen Linie macht. Er hat einen sehr platzierten und harten Schuss. Matt White und Drew LeBlanc sind natürlich auch absolute Topleute."

Christoph Ullmann bestreitet am Freitag sein 100. Play-off-Spiel

Vor einem besonderen Jubiläum steht am Freitag zudem Panther-Stürmer Christoph Ullmann. Der 35-Jährig wird gegen die DEG sein 100. Play-off-Spiel bestreiten - kein anderer im Kader der Augsburger hat auch nur annähernd so viel Erfahrung. Der 35-Jährige hat schon so ziemlich alles erlebt, was die Play-offs zu bieten haben. Unter anderem war er direkt am längsten Spiel der DEL-Historie beteiligt. 2008 spielte Ullmann für Mannheim gegen Köln. 168 Minuten und 16 Sekunden dauerte das Aufeinandertreffen damals. Erst in der sechsten Verlängerung erzielte Philip Gogulla den entscheidenden Treffer zum 5:4. Jener Gogulla, der auch die jüngste Niederlage der Panther besiegelte.

Ullmann gibt seiner Erfahrung in den Play-offs an den Rest der Panther-Spieler weiter: "Du musst jeden einzelnen Wechsel konzentriert sein und jeden Check zu Ende fahren. Weil du weißt, dass es dem Gegner in Spiel eins vielleicht noch nicht wehtut, in Spiel zwei auch nicht. Aber in Spiel sechs oder sieben weiß er dann, dass der jetzt schon wieder kommt und mich checkt." Auf diese Qualität wird es am Freitag auch ankommen. (eisl)

