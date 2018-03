16:50 Uhr

Panther verlieren auch das letzte Saisonspiel gegen Mannheim Augsburger Panther

Eine Partie, die nur noch statistischen Wert hatte, geht mit 3:4 nach Penalty-Schießen an die Gäste. Bis zehn Minuten vor Schluss führte der AEV.

Von Andreas Kornes

Für die Augsburg Panther ging es am letzten Spieltag der DEL-Hauptrunde um nichts mehr. Durch den Sieg der zehntplatzierten Schwenninger gegen Iserlohn vom Freitag war auch die letzte Chance auf die Play-offs dahin. Das Heimspiel am Sonntagnachmittag gegen Mannheim hatte nur noch statistischen Wert. Unterhaltsam war es für die 6055 Zuschauer aber allemal. 3:4 (0:2, 3:0, 0:1, 0:1) verloren die Gastgeber im Penaltyschießen. 3:3 hatte es nach 60 Minuten und fünfminütigen Verlängerung geheißen. Damit beendet Augsburg die Saison auf Platz zwölf.

Vor dem erstem Bully wurde Verteidiger Derek Dinger für sein 500. DEL-Spiel geehrt, dass er am Freitag absolviert hatte. Die Freude darüber währte allerdings nur kurz, denn sein 501. Spiel in der Deutschen Eishockey Liga begann ernüchternd. Sinan Akdag traf für die Gäste zum frühen 1:0 (4.).

In der Defensive gab es immer wieder große Lücken

In der Folge war den Panthern, denen Scott Valentine verletzt fehlte, nicht das Bemühen abzusprechen, sich ordentlich in die verfrühte Sommerpause zu verabschieden. Allein es wollte zunächst nur wenig gelingen. In der Defensive taten sich immer wieder Lücken auf, in der Offensive wurden beste Chancen leichtfertig vergeben. Der Stimmung in der Halle tat das keinen Abbruch. Rund 500 Mannheimer hatten ihre Mannschaft nach Augsburg begleitet. Immerhin ging es für die Adler darum, sich eine möglichst gute Ausgangsposition in den Play-offs zu verschaffen. Dementsprechend engagiert spielten die Gäste. Resultat: das 2:0 durch Matthias Plachta (12.).

Im zweiten Drittel hätte ein unbedarfter Zuschauer vermuten können, die Panther hätten ihre Personal komplett ausgetauscht. Von der Lethargie der ersten 20 Minuten war nichts mehr zu sehen. Mannheim dagegen wollte seinen Vorsprung offenbar nur verwalten. Ein Plan, der nach hinten losging. Erst verkürzte Thomas J. Trevelyan in typischen Nahkampfmanier aus kurzer Distanz auf 1:2 (28.). Dann glich Jordan Samuels-Thomas zum 2:2 aus - in Unterzahl (38.). Als dann Mark Cundari kurz vor der Drittelpause zur 3:2-Führung traf, übernahmen die AEV-Fans auch stimmlich wieder das Kommando im Curt-Frenzel-Stadion.

Mannheim jedoch glich in der 51. Minute in Überzahl durch Andrew Desjardins zum 3:3 aus. Dabei blieb es bis zum Ende der 60 Minuten regulärer Spielzeit - Verlängerung. In dieser sorgte dann Garrett Festerling für den Zusatzpunkt für die Gäste.

Augsburg Roy - Lamb, Dinger; Cundari, Tölzer; Sezemsky, Guentzel - Parkes, LeBlanc, White; Hafenrichter, Trupp, Holzmann; Schmölz, Stieler, Trevelyan; Kretschmann, Samuels-Thomas; Polaczek; Detsch

