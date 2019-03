vor 36 Min.

Panther verlieren das zweite Heimspiel gegen Düsseldorf

Die Mannschaft von Mike Stewart gibt nach dem dritten Play-off-Spiel die Führung an Düsseldorf ab. Die Sturmreihe der DEG überragt beim 4:3-Sieg in Augsburg.

Von Andreas Kornes

Die Augsburger Panther haben Spiel drei der Play-off-Viertelfinalserie gegen Düsseldorf mit 3:4 (1:3, 2:1, 0:0) verloren. Damit steht es nun 1:2 nach Siegen, vier sind nötig für das Erreichen des Halbfinales.

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Simon Sezemsky brachte die Panther nach 60 Sekunden mit 1:0 in Führung. Die DEG glich postwendend durch Jaedon Descheneau aus (2.). In einer hitzigen Partie hatten beide Mannschaften Gelegenheiten, aber nur die Gäste nutzen diese auch.

Erst brachte Patrick Buzas Düsseldorf mit einem umstrittenen Treffer 2:1 in Führung (13.). Die Schiedsrichter hatten nach Videostudium und Rücksprache mit dem Serienmanager, was in den Play-offs erlaubt ist, auf Tor entschieden. Buzas soll den Puck mit dem Schaft seines Schlägers über die Linie gedrückt haben. In Überzahl sorgte Braden Pimm für das 3:1 (19.).

30 Bilder So sahen die AEV-Fans das zweite Heimspiel gegen die DEG Bild: Siegfried Kerpf

Matt White brachte die Panther mit sehenswertem Tor nochmal ran

Der zweite Durchgang sah starke Düsseldorfer und Panther, denen in der Offensive wenig einfallen wollte. Einmal mehr bedurfte es eines Geniestreichs von Matt White. Der Topscorer zirkelte den Puck aus spitzem Winkel am Kopf von DEG-Torwart Mathias Niederberger zum 2:3 vorbei (28.).

Und es kam noch besser: In Unterzahl spitzelte Henry Haase den Puck zu Drew LeBlanc, der allein auf Niederberger zustürmte und zum 3:3 traf (31.). Dieser Doppelschlag wirkte wie eine Infusion reinsten Koffeins auf die Panther und deren Fans. Düsseldorf aber überstand die Druckphase mit viel Glück und reagierte mit der erneuten Führung durch Philip Gogulla (38.).

Im letzten Drittel verteidigte die DEG geschickt. Augsburg warf alles nach vorne, brachte den Puck aber nicht mehr über die Linie.

Ein ausführlicher Spielbericht folgt.

Themen Folgen