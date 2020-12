11:17 Uhr

Rot, grün, weiß: Das sind die neuen Trikots der Augsburger Panther

Die Augsburger Panther starten Mitte Dezember in die neue DEL-Saison - und haben nun die Trikots für diese besondere Spielzeit vorgestellt.

Die DEL-Saison 2020/21 steht in den Startlöchern: Schon am 17. Dezember startet der Ligabetrieb in der wohl ungewöhnlichsten Spielzeit seit Bestehen der DEL. Die Augsburger Panther bestreiten am 8. Dezember gegen die Straubing Tigers ihr erstes Testspiel.

Mit von der Partie wird nicht nur der aus Krefeld verpflichtete Neuzugang Wade Bergman sein - auch die neuen Trikots der Augsburger Panther werden in der Partie erstmals zu sehen sein.

Wie die Panther mitteilten, sind die drei Trikots in den Stadtfarben rot, grün und weiß gehalten. Das grüne Heim- und weiße Auswärtstrikot hätten in ähnlicher Form bereits in den abgesagten Playoffs 2020 zum Einsatz kommen sollen. Ergänzt werden diese nun durch das rote Alternativtrikot.

Ganz in Weiß, mit grünen und roten Streifen: Das Auswärtstrikot der Augsburger Panther. Bild: Augsburger Panther

Ein Panther-Trikot unter dem Weihnachtsbaum wird eine schwierige Sache

Online können die Trikots unter www.1878shop.de ab sofort bestellt werden, für den Fanshop im CFS hat Ausrüster Metzen Athletic eine große vorweihnachtliche Lieferung für Kalenderwoche 51 zugesagt. Die Panther bitten zu beachten, dass rechtzeitig zu Weihnachten lediglich die Trikots ausgeliefert werden können, die bereits in Auftrag gegeben wurden. (AZ)

Das alternative dritte Trikot der Panther ist in Rot gehalten. Bild: Augsburger Panther

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen