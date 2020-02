18:51 Uhr

Rückstand aufgeholt und doch verloren: Bittere AEV-Pleite gegen Wolfsburg

Die Augsburger Panther kommen nach einem 0:2 im Nachbarschaftsduell gegen die Grizzlys noch zurück, müssen sich dann aber mit 2:4 geschlagen geben.

Von Andreas Kornes

Die Augsburger Panther haben es verpasst, in der DEL-Tabelle weiter nach oben zu klettern. Vor 5916 Zuschauern im Curt-Frenzel-Stadion unterlag Augsburg den Gästen aus Wolfsburg mit 2:4 (0:2, 2:0, 0:2). Die erste Chance des Sonntagnachmittags nutzte Spencer Machacek gleich zum Führungstreffer für Wolfsburg (2.).

Ein trockener Schlagschuss schlug hinter Olivier Roy ein. Und es kam noch schlimmer: In Unterzahl erhöhte Alexander Johansson auf 2:0 (14.). Dabei hatte Augsburg die Partie dominiert, allein es fehlte an klaren Torchancen. Wolfsburg hatte derer zwar nicht mehr, nutzte aber die wenigen eiskalt. Einzig einen Faustkampf gewannen die Panther: Adam Payerl hatte sich mit Jeff Likens in die Haare bekommen. Die beiden hatten schon in der vergangenen Saison eine handfeste Auseinandersetzung, die ebenfalls mit einem Punktsieg er den Augsburger endete.

Vor dem Anschlusstreffer kombinierten die Augsburger Panther in Tiki-Taka-Manier

Es bedurfte schon eines genialen Spielzugs über Drew LeBlanc, Scott Kosmachuk und abschließend Jaroslav Hafenrichter, um den Anschlusstreffer zu schaffen. In bester Tiki-Taka-Manier kombinierte sich das Trio über die Eisfläche - so schön kann Eishockey sein. Nicht ganz so schön, aber genauso effektiv, war, was Brady Lamb kurz darauf machte: Der Verteidiger schlenzte den Punkt in Richtung gegnerisches Tor, der leicht abgefälscht an Grizzlys-Torwart Felix Brückmann vorbei zum 2:2 im Netz landete (29.).

Die entscheidende Phase dann im letzten Drittel: 66 Sekunden mussten die Panther mit zwei Mann weniger auf dem Eis überstehen. Das gelang nicht. Fabio Pfohl brachte Wolfsburg mit 3:2 in Führung (53.). Die Fans protestierten lautstark, denn unmittelbar vorher hatte Lamb seinen Schläger in einem Zweikampf verloren. Die Schiedsrichter werteten das aber als Ergebnis eines normalen Aufeinandertreffens mit dem Gegenspieler.

Nach der erneuten Wolfsburger Führung kochte das Curt-Frenzel-Stadion

So oder so: Jetzt kochte das Curt-Frenzel-Stadion. Und als die Panther ihrerseits mit zwei Mann mehr auf dem Eis standen passierte: nichts. Wolfsburgs Defensive hielt stand und als Panther-Trainer Tray Tuomie kurz vor Ende seinen Torwart zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis nahm, sorgte Mathis Olimb für den 4:2-Endstand. Schon am Dienstag geht es mit dem Auswärtsspiel in Nürnberg weiter - ebenfalls ein Tabellennachbar und direkter Konkurrent um eine möglichst gute Platzierung in den Play-offs.

Augsburger Panther Roy - Tölzer, Lamb; Haase, McNeill; Valentine, Sezemsky; Rogl - Hafenrichter, LeBlanc, Kosmachuk; Schmölz, Stieler, Payerl; Trevelyan, Gill, Fraser; Holzmann, Mayenschein, Sternheimer

