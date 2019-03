vor 55 Min.

Sieg in der Overtime! AEV holt sich im Sonntagskrimi die Serienführung zurück

Am Freitag können die Panther mit einem Sieg in Düsseldorf die erste Halbfinal-Teilnahme seit neun Jahren perfekt machen.

Dieses Viertelfinale hat es in sich: Nach einem Sieg in der Verlängerung führen die Augsburger Panther in der Serie gegen die Düsseldorfer EG nun wieder mit 3:2.

Von Milan Sako

Was für ein Sonntagskrimi! Mit einem Treffer in der Overtime haben die Augsburger Panther Spiel fünf gegen die Düsseldorfer EG für sich entschieden. Am Ende hieß es 4:3 (0:1/1:2/2:0/1:0) für die Gastgeber. In der Serie steht es damit 3:2 für den AEV.

"So zurückzukommen und dann zu gewinnen, ist eine Wahnsinnssache", erklärte Overtime-Torschütze Holzmann nach dem Spiel bei Magenta-Sport. Denn zunächst war der Nachmittag nicht unbedingt zum Besten für Panther gestartet. Nach dem 0:1 durch Ryan McKiernan (19.) glückte Matt Fraser kurz nach der Drittelpause der 1:1-Ausgleich in Überzahl (22.). Doch im zweiten Drittel trafen die Düsseldorfer Gäste genauer und gingen durch Marco Nowak und Alexander Barta mit 3:1 in Führung.

Die AEV-Fans unter den 6139 Zuschauern im ausverkauften Curt-Frenzel-Stadion feuerten ihre Mannschaft weiter frenetisch an. Eine tschechische Ko-Produktion brachte das 3:2. Auf Pass von David Stieler traf Jaroslav Hafenrichter per Direktabnahme. Die Panther drückten, schossen und versuchten alles, doch der Ausgleich wollte zunächst nicht gelingen. Erst in der 59. Minute glückte David Stieler das 3:3 und so ging die Partie in die Verlängerung. Dort erzielte dann Thomas Holzmann den Siegtreffer für die Augsburger Panther.

Augsburger Panther - Düsseldorfer EG 4:3 n.V. (0:1,1:2,2:0)

Tore: 0:1 McKiernan (18:39), 1:1 Fraser (21:08), 1:2 Nowak (35:53), 1:3 Barta (36:45), 2:3 Hafenrichter (42:47), 3:3 Stieler (59:14), 4:3 Holzmann (61:32)

6 - 6 Zuschauer: 6139

6139 Schiedsrichter: Marian Rohatsch (Lindau), Gordon Schukies (Herne)

