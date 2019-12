So fällt unser Zwischenzeugnis für die Augsburger Panther aus

Plus 26 von 52 Punktspielen in der DEL haben die AEV-Profis bereits hinter sich - und eine Saison in der Champions Hockey League. Zeit für eine Halbjahresbilanz.

Nach 26 von 52 Spieltagen ist Halbzeit in der Deutschen Eishockey-Liga. Wir verteilen die Zensuren im Halbjahreszeugnis. In die Benotung fließen auch die acht starken Vorstellungen der Augsburger in der Champions Hockey League mit ein.

Torhüter

Markus Keller Zeigte in der Liga anfangs Startschwierigkeiten und es fehlte die Routine. Spätestens mit der Gala-Vorstellung im 5:1 gegen Köln hievte sich der gebürtige Augsburger auf sein Vorjahres-Niveau. Note 3 minus

Olivier Roy Lediglich ein Fingerbruch kurz vor dem Liga-Start und zuletzt eine Muskelverletzung an den Adduktoren können die Katze im Panthertor kurzzeitig ausbremsen. Der Frankokanadier liefert oft genug die Basis für einen Sieg. Wenn der AEV trotzdem leer ausgeht, liegt es oft an den Vorderleuten. Niedrige Fehlerquote. Note 2 plus

Verteidiger

Brady Lamb Neben Kapitän Tölzer der unumstrittene Chef im Team. Der Kanadier könnte seinen gewaltigen Schlagschuss noch öfter einsetzen und zeigte ungewohnt häufig Leichtsinnsfehler. Zur überragenden Play-off-Form des Frühjahrs fehlt ein Stück. Note 2 minus

Scott Valentine Seine Checks sind gefürchtet, der Kanadier könnte sie allerdings noch öfter einsetzen, auch wenn die Gegner den AEV-Spielmacher Drew LeBlanc permanent attackieren. Dann ist der „Polizist“ Valentine gefragt. Ansonsten: zuverlässig und solide. Note 3 plus

Patrick McNeill War in der vergangenen Saison in überragender Verfassung. Das ist er in dieser (noch) nicht. Spielt bislang mit ungewohnt hoher Fehlerquote und wirkt auch nicht so spritzig wie im Vorjahr. Zeigte zuletzt aber, parallel zur gesamten Mannschaft, ansteigende Form und spult im Schnitt die meiste Eiszeit ab. Bisher noch ohne Treffer in der DEL. Note 4

John Rogl Entwickelt sich heimlich, still und leise zu einem handfesten DEL-Verteidiger. Bringt körperlich alles mit, was es dazu braucht. Steigert sich kontinuierlich und wird in den kommenden Jahren zu einer festen Defensiv-Größe werden. Hat noch Steigerungspotenzial in der Offensive. Note 3

Henry Haase Einsatz und Opferbereitschaft gehören bei dem Berliner zur Grundausstattung. Jeder Torwart will ihn vor sich stehen haben: Blockt auch die härtesten Schlagschüsse ohne Rücksicht auf Verluste. Kaum ein Spiel, dass er nicht mit dicken blauen Flecken beendet. Durch seine positive Art auch in der Kabine eine echte Bereicherung für jedes Team. Note 2

Simon Sezemsky Seine „Waffe“ (Trainer Tuomie) hätte jedes DEL-Team gerne im Köcher. Mit seiner Direktabnahmen besitzt der gebürtige Füssener eine Einsatz-Garantie im Überzahlspiel. Mit neun Toren, allesamt im Powerplay erzielt, trifft kein anderer DEL-Verteidiger öfter. Bundestrainer Toni Söderholm wird an dem AEV-Profi für die WM 2020 in der Schweiz nicht vorbei kommen. Spätestens wenn der Allgäuer zum Stammpersonal der Nationalmannschaft zählt, wird sich Augsburg ihn nur noch schwer leisten können. Note 1 minus

Steffen Tölzer Der AEV-Rekordspieler zählt dank seiner Fitness mit 34 Jahren immer noch zu den schnellsten Verteidigern. In der Spieleröffnung wird der Mann mit den „Holzhänden“ (Tölzer über Tölzer) kein Meister mehr. Mit zwei Toren liegt er bereits zur Halbzeit über den Erwartungen. Note 3

Stürmer

David Stieler Technisch stark an der Scheibe, gutes Auge für den Mitspieler, läuferisch überzeugend – der gebürtige Tscheche erfüllt alle Klischees, die Profis aus seinem Land nachgesagt werden. Zieht deshalb auch in der Powerplay-Formation oft die Fäden. Mit acht Treffern auf dem Weg, das Vorjahresergebnis (10) zu übertreffen. Note 3 plus

Matt Fraser Der 91-fache NHL-Profi ist einer der komplettesten AEV-Angreifer. Absolvierte in der Vorsaison neben Lamb und Hafenrichter alle 66 Punkt- und Play-off-Partien. Auch in diesem Jahr fehlte der Kanadier kein einziges Mal. Hatte mit acht Treffern in acht Champions-League-Einsätzen eine überragende Quote. Holt in der DEL mit jetzt 15 Scorerpunkten (6 Tore/9 Vorlagen) allmählich auf. Note 2 minus

Thomas Jordan Trevelyan Der vereinstreue Deutsch-Kanadier (seit 2011 beim AEV) hat zwar ein wenig an Geschwindigkeit eingebüßt, doch sein Handgelenkschuss und Spielverständnis sind überragend. Trotz der längsten Verletzungsliste aller AEV-Profis blockt Trevelyan mit Vorliebe gegnerische Schüsse. Note 3

Mitch Callahan Pflichtschuldig verteidigt Tray Tuomie seinen Neuzugang – wohl auch, weil der AEV-Trainer den Mittelstürmer gescoutet hat und haben wollte. Der US-Amerikaner hat mit Torjäger Matt White, den er ersetzen sollte, lediglich den Geburtsort Whittier bei Los Angeles gemeinsam. Der 28-Jährige wirkt bisher ungeeignet für die größeren europäischen Eisflächen und trifft aus seiner Position zwischen den Bullypunkten zu selten - ein magerer Treffer in 34 Pflichtspielen der DEL und CHL. Note 5

Adam Payerl Trotzte als einer der wenigen dem holprigen Saisonstart und punktete von Anfang an konstant. Ist mit elf Toren und 13 Vorlagen Topscorer des Teams. Körperliche Präsenz und ein knallharter, präziser Handgelenkschuss sind seine Stärken. Wird in dieser Form nur schwer zu halten sein. Note 1 minus

Daniel Schmölz Hatte zuletzt mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Ist aber, wenn er spielt, ein zuverlässiger Torjäger. Sieben Treffer sind der Beleg dafür. Note 3

Thomas Holzmann Musste zuletzt einige Male mit einem Platz auf der Tribüne vorlieb nehmen. An seiner Spielweise scheiden sich die Geister. Für Feinschmecker ist er ein technisch versierter Stürmer, für die anderen ein Kringelzieher. Die Statistik als neutrale Instanz weist bisher drei Tore aus – genauso viele wie vergangene Saison in der gesamten Hauptrunde. Note 4

Christoph Ullmann Beendet nach dieser Saison seine Karriere. Bis dahin werden die Panther von seiner Erfahrung und seiner Spielintelligenz profitieren. Hat zuletzt aber ebenfalls als überzähliger Stürmer einige Male auf der Tribüne Platz nehmen müssen. Strahlt nicht mehr die Torgefahr vergangener Jahre aus. Vor allem in Unterzahl eine verlässliche Größe. Note 3 minus

Marco Sternheimer Lässt sein überragendes Talent immer wieder aufblitzen, scheint in seiner Entwicklung aber zu stocken – was daran liegen könnte, dass er (zu) wenig Eiszeit bekommt. Sitzt in der Schlussphase der meisten Partien oft nur noch auf der Bank. Hätte mehr Vertrauen verdient. Note 4 plus

Scott Kosmachuk Er kam, sah und siegte. Verpflichtungen mitten unter der Saison wirken wie ein Akt der Verzweiflung, was sie oft auch sind. In diesem Fall allerdings entpuppte sich der Neuzugang auf Anhieb als Verstärkung. Übersicht, Spielverständnis, Schnelligkeit, guter Schuss – Trainerherz, was willst du mehr. Note 2 plus

Sahir Gill Scheint einen ähnlichen Saisonverlauf wie vergangene Spielzeit zu nehmen: Unauffälliger Beginn mit großer Steigerung in der (entscheidenden) Schlussphase. Harmoniert nach wie vor am besten mit Matt Fraser. Hat mit sechs Treffern schon fast die Ausbeute der vergangenen Hauptrunde erreicht, als er achtmal traf. Note 3

Drew LeBlanc Welchen Wert der Spielmacher für das Spiel der Panther hat lässt sich am besten beobachten, wenn er nicht spielt. Verpasste in dieser Saison erst wegen eines Trauerfalls in der Familie, dann wegen einer Gehirnerschütterung schon neun Partien. Ohne ihn fehlt den Panthern Kreativität, was sich vor allem im Powerplay zeigte. LeBlanc bringt es bisher auf mehr als einen Punkt pro Spiel (4 Tore/16 Vorlagen). Note 1 minus

Jaroslav Hafenrichter Der immer noch pfeilschnelle Außen musste erstaunlicherweise zuletzt auch als überzähliger Stürmer auf der Tribüne Platz nehmen, weil er eventuell angeschlagen war. Dennoch: ein fleißiger, robuster und mannschaftsdienlicher Sturmarbeiter, der nie klagt und funktioniert. Note 3

Jakob Mayenschein Der U23-Stürmer wartet noch auf seine Tor-Premiere für Augsburg. Doch der gebürtige Landshuter überzeugt mit Laufbereitschaft und Spielverständnis. Note 3 minus

Alex Lambacher Der Südtiroler arbeitet zwar fleißig nach hinten, doch in der Offensive konnte der italienische Nationalstürmer zu selten Akzente setzen. Wartet noch auf seinen ersten Scorerpunkt im AEV-Trikot. Note 4 minus

Dennis Miller Schaffte es im zweiten und bislang letzten DEL-Einsatz die erste Sperre nach einem überharten Check gegen Münchens Nationalstürmer Yasin Ehliz (München) zu kassieren. Kann mehr als hart zu checken. Ohne Note.

