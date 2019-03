vor 46 Min.

So kommen Panther-Fans an Tickets für den Showdown

Nach der Niederlage in Düsseldorf steht fest: Die Play-off-Serie AEV gegen DEG geht über die volle Distanz. Wir sagen, wann und wo Karten zu haben sind.

Es ist ein Finale, auf das die Augsburger Panther gerne verzichtet hätten: Nach der Niederlage der Mannschaft von Mike Stewart am Freitagabend kommt es nun zum Showdown. Am Sonntag um 16.30 Uhr findet im Curt-Frenzel-Stadion das entscheidende siebte Spiel der Play-off-Serie statt. Wer Karten für das Heimspiel haben möchte, sollte sich beeilen: Verkaufsstart für die begehrten Heimspieltickets ist am Samstag, 30. März, um 9 Uhr.

AEV gegen DEG: Hier gibt es die Tickets für den Showdown

Erhältlich sind die Karten dann im Internet unter www.panthertickets.de, an der Tageskasse des Curt-Frenzel-Stadions sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen, darunter auch der AZ-Kartenservice unserer Zeitung am Augsburger Rathausplatz. Die Panther bitten darum, die jeweiligen Öffnungszeiten zu beachten. Wie in den vorherigen Verkaufsrunden beträgt das Limit bei drei Karten pro Kunde. Eine Übersicht der Verkaufsstellen:

Der 1878 Shop im Curt-Frenzel-Stadion

Der AZ-Ticketservice unserer Zeitung in der Augsburger Maximilianstraße 3

Die Hockeyzentrale am Obstmarkt 9 in Augsburg

Bob's Bar in der Hammerschmiede, Neuburger Straße 217

Buchhandlung Gerblinger in Friedberg, Ludwigstr. 18

Reisebüro Riss in Gersthofen, Bahnhofstraße 13

Modellbau Koch in Stadtbergen, Wankelstr. 5

Kiosk am Wendelinmarkt Bobingen, Hochstr. 74

TUI Reisecenter Meitingen, Via Claudia 1

Schreibwaren zum Bleistift in Kissing, Kornstraße 35

Buchhandlung Gerblinger in Wertingen, Marktplatz 14

Deibl kreativ in Rain am Lech, Kirchplatz 6

Reisebüro Urlaubsoase in Aichach, Bauerntanzgasse 1

Reisebüro Vivell in Landsberg am Lech, Hauptplatz 149

Alle Dauerkartenbesitzer der aktuellen Saison können ihre Reservierungen bereits seit Dienstag, 26. März, online oder im 1878-Shop kaufen. Wer einer Dauerkarte für die neue Saison hat, kann ab jetzt die Reservierung online buchen.

Sollten technische Probleme bei der Buchung im Dauerkarten-Online-Shop unter https://aev-panther.tmtickets.de bestehen, steht der Ticketmaster Kundenservice unter der Nummer 030 - 40 818 824 am Samstag von 9 bis X Uhr telefonisch für Buchungen zur Verfügung. Neben der Reservierung gilt auch hier die Regel, dass Dauerkartenbesitzer maximal drei Tickets kaufen können.

Die persönliche Reservierung bleibt in jedem Fall bis Samstag, 30. März, um 16.30 Uhr bestehen. Nicht gebuchte Reservierungen und bislang geblockte Plätze gehen dann ab 16.30 Uhr ausschließlich online unter www.panthertickets.de in den freien Verkauf.

Die Panther bitten beim Online-Kauf zu beachten, dass bei hoher Nachfrage alle verfügbaren Tickets innerhalb weniger Sekunden in Buchungsvorgängen landen und damit für 15 Minuten in Warenkörben reserviert sind. So habe es den Anschein, dass alle Karten verkauft sind. Weil aber viele Buchungen erfahrungsgemäß wieder abgebrochen werden, kommen diese Tickets in den Stunden nach Verkaufsstart immer wieder zurück in den Online-Shop und sind somit wieder verfügbar. Es lohnt sich also, die Internetseite immer wieder zu aktualisieren. (AZ)

Themen Folgen