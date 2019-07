vor 1 Min.

So kommen Panther-Fans heute an Karten für die CHL-Heimspiele

Am heutigen Dienstag, 16. Juli, startet ab 17 Uhr der Kartenvorverkauf für die Heimspiele in der CHL. Wie AEV-Fans an die Tickets kommen.

Noch knapp zwei Monate sind es, bis für die Augsburger Panther das erste Heimspiel in der Champions Hockey League (CHL) ansteht: Am Freitag, 6. September, empfängt die Mannschaft von Trainer Tray Tuomie das schwedische Team von Luleå Hockey im Curt-Frenzel-Stadion (Hier geht es zum kompletten Spielplan ).

Wer bei der Begegnung live dabei sein möchte, muss sich aber schon heute um Karten bemühen. Der Kartenverkauf startet am Dienstag, 16. Juli, ab 17 Uhr.

Der Modus des Kartenverkaufs ist dabei ähnlich wie der für die Play-off-Tickets: Karten für alle Heimspiele in der Gruppenphase gegen Luleå, Belfast und Liberec können entweder online unter www.panthertickets.de oder bei allen bekannten Vorverkaufsstellen gekauft werden. Die wichtigste Änderung im Vergleich zu den Karten für die Play-off-Spiele: Diesmal gibt es keinen Preisaufschlag, es gelten die bekannten Preise der DEL-Hauptrunde.

Die Vorverkaufsstellen in der Übersicht:

Der 1878 Shop im Curt-Frenzel-Stadion

Der AZ-Ticketservice unserer Zeitung in der Augsburger Maximilianstraße 3

Die Hockeyzentrale am Obstmarkt 9 in Augsburg

Bob's Bar in der Hammerschmiede, Neuburger Straße 217

Buchhandlung Gerblinger in Friedberg, Ludwigstr. 18

Reisebüro Riss in Gersthofen, Bahnhofstraße 13

Modellbau Koch in Stadtbergen, Wankelstr. 5

Kiosk am Wendelinmarkt Bobingen, Hochstr. 74

TUI Reisecenter Meitingen, Via Claudia 1

Schreibwaren zum Bleistift in Kissing, Kornstraße 35

Buchhandlung Gerblinger in Wertingen, Marktplatz 14

Deibl kreativ in Rain am Lech, Kirchplatz 6

Reisebüro Urlaubsoase in Aichach, Bauerntanzgasse 1

Reisebüro Vivell in Landsberg am Lech, Hauptplatz 149

Tickets für CHL: Dauerkartenbesitzer für AEV haben ihre Plätze sicher

Wer ein Jahresticket für die Panther hat, kann entspannt sein: Allen Dauerkarten-Besitzern werden ihre Plätze der DEL-Saison 2019/20 bis 24 Stunden vor jedem CHL-Heimspiel zu vergünstigten Konditionen reserviert. Kinder mit einer aktuellen Dauerkarte haben in der CHL-Hauptrunde sogar kostenlosen Eintritt, benötigen allerdings ihr gültiges Einzelticket. Online können die reservierten Tickets unter https://aev-panther.tmtickets.de gebucht werden.

Natürlich können die Reservierungen auch direkt im Fanshop der Panther im Curt-Frenzel-Stadion gekauft werden. Detaillierte Infos zu den Preisen der CHL-Tickets gibt es unter www.aev-panther.de/chltickets.

Die Belfast Giants starteten ihren Online-Kartenverkauf (Gästebereich East 7+8) für ihre Heimspiele bereits am 28. Juni. Zusätzlich können Pantherfans telefonisch Tickets unter +4428 90739074 bestellen. Liberec plant den Verkaufsstart aktuell für den September. Konkrete Infos folgen, sobald Details bekannt sind.

Augsburger Panther: Für das Auswärtsspiel in Luleå gibt es Freikarten

Wer sich das erste CHL-Spiel der Panther im schwedischen Luleå ansehen möchte, muss für die Karte gar nichts zahlen: Wie die Panther und Luleå Hockey vergangene Woche bekannt gaben, haben beide Klubs vereinbart, die Stehplatzkarten für die jeweiligen Gästefans kostenlos herauszugeben. Die Partie in Schweden findet am Donnerstag, 29. August, ab 18 Uhr statt.

Auch wer sich aus Schweden auf den Weg nach Augsburg macht und sein Team am Freitag, 6. September, 18 Uhr im Curt-Frenzel-Stadion unterstützt, muss für seine Stehplatzkarte also nichts zahlen.

Wer vorhat, in Schweden mit dabei zu sein, muss sich auf der Homepage der Panther in ein Bestellformular eintragen. Den Link dazu finden Panther-Fans hier. Die Panther bitten zu beachten, dass pro Bestellung und Fan maximal ein Ticket ausgegeben wird.

Annahmeschluss für alle Bestellungen ist der 26. Juli 2019. Die Verteilung der Karten wird am Spieltag vor Ort durch Vertreter des Fanbeirates organisiert. Mit der Bestellung geht auch eine Verpflichtung einher, wie die Panther betonen: Wer Tickets ordert, sie aber nicht abholt, muss sie zahlen. (eisl)

