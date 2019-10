vor 52 Min.

So sehen AEV-Fans heute das CHL-Spiel in Liberec im Free-TV

Champions Hockey League: Alle Spiele der Augsburger Panther sind live im TV und Stream zu sehen. Hier gibt es die Infos zur Übertragung der AEV-Partien in der CHL.

Für die Augsburger Panther ist es das entscheidende Spiel in der Champions Hockey League: Holt die Mannschaft von Trainer Tray Tuomie am heutigen Mittwoch, 16. Oktober, bei Bili Tygri Liberec mindestens einen Punkt, steht der AEV im Achtelfinale der CHL. Bully in Tschechien ist um 19.30 Uhr - und der AEV wird von rund 1000 Augsburger Fans im Sonderzug begleitet, die vor Ort für eine stimmgewaltige Kulisse sorgen werden.

Wer das Spiel nicht live vor Ort sehen kann - für den gibt es gute Nachrichten: Die Partie beginnt ist kostenlos im TV und Live-Stream beim Münchner Sender Sport1 zu sehen. Die Hoffnungen der Panther auf eigene Tore ruhen nicht nur auf ihren Stürmern, sondern auch auf Offensiv-Verteidiger Simon Sezemsky. In der DEL trägt der Füssener den roten Helm für die Topscorer des jeweiligen Teams. In der Liga, in der der AEV zuletzt ein Sechs-Punkte-Wochenende hingelegt hat, kommt Sezemsky auf sechs Tore und fünf Assists - ligaweit kommt kein Verteidiger auf bessere Werte. (Lesen Sie dazu:Trifft Sezemsky auch heute im entscheidenden CHL-Spiel? )

Am Freitag wird das Achtelfinale der Champions Hockey League ausgelost

Schafft der AEV den Sprung in die nächste Runde, wird am Freitag, 18. Oktober, ab 12 Uhr der kommende Gegner ausgelost. Die Auslosung wird auf der Seite der CHL übertragen werden. Im Hin- und Rückspiel würden die Panther dann um einen möglichen Einzug ins Viertelfinale kämpfen. Ein deutsches Duell ist zumindest in dieser Runde noch ausgeschlossen, auch wenn die anderen beiden deutschen Klubs, der EHC München und die Adler Mannheim, ihr Achtelfinal-Ticket schon gelöst haben. Schaffen die Panther den Sprung in die nächste Runde, wäre es das erste Mal in der noch jungen CHL-Geschichte, dass alle drei deutschen Klubs weiter kommen. (eisl)

Das sagt AEV-Trainer Tray Tuomie zur CHL-Auslosung der Panther Video: Milan Sako

Augsburger Panther - Bili Tygri Liberec heute im TV und Live-Stream: Spielplan des AEV

Donnerstag, 29. August, 18 Uhr: Luleå Hockey - Augsburger Panther 2:3 n. P.

Samstag, 31. August, 20:30 Uhr: Belfast Giants - Augsburger Panther 2:3 n. V.

Freitag, 6. September, 18 Uhr: Augsburger Panther - Luleå Hockey 4:5 n. V.

Sonntag, 8. September, 17 Uhr: Augsburger Panther - Belfast Giants 3:1

Dienstag, 8. Oktober, 19:30 Uhr: Augsburger Panther - Bili Tygri Liberec 2:3 n. P.

Mittwoch, 16. Oktober, 19:30 Uhr: Bili Tygri Liberec - Augsburger Panther (Sport1)

