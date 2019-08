18:25 Uhr

Sonderzug: AEV-Fans sind heiß auf Liberec

Zum letzten Auswärtsspiel in der Champions Hockey League reisen die Augsburger per Zug an. Die Unterstützung in Tschechien dürfte groß ausfallen.

Riesig ist die Vorfreude der AEV-Fans auf den Europa-Ausflug der Panther in die Champions Hockey League (CHL). Nachdem ein Flugzeug für das Auftakt-Doppel in Luleå/Schweden (29. August) und Belfast/Nordirland (31. August) in kürzester Zeit ausgebucht war, folgt nun ein Sonderzug für die dritte Auswärtsfahrt in dem europäischen Wettbewerb, an dem der älteste Eislaufverein Deutschlands zum ersten Mal teilnimmt.

Die Fanklubs der Panther haben für den sechsten Gruppenspieltag am 16. Oktober einen Sonderzug nach Liberec in Tschechien geplant. Spielbeginn gegen Bili Tygri Liberec ist um 19:30 Uhr.

AEV-Fans können sich noch bis 13. September anmelden

Anmeldungen nehmen die Fanklubs bei den Heimspielen gegen Linz, Luleå, Belfast und München bis einschließlich 13. September an der Fanplattform im Curt-Frenzel-Stadion entgegen. Die Kosten für die Zugfahrt, ein Stehplatzticket und ein T-Shirt belaufen sich auf 99 Euro. Abfahrt am Hauptbahnhof Augsburg ist um 7 Uhr, die Rückkehr aus Augsburgs tschechischer Partnerstadt Liberec ist für Donnerstag, 17. Oktober, gegen 8 Uhr geplant. Die Unterstützung für die AEV-Profis im Kampf gegen die weißen Tiger dürfte zahlenmäßig groß ausfallen. Auch das Match in Belfast ist offenbar sehr gefragt. Etliche Eishockey-Anhänger verbinden den Augsburger CHL-Auftritt mit einem Städteausflug nach Nordirland. (ms)

