18:32 Uhr

Sport1 zeigt alle CHL-Spiele des AEV live und im Stream

Gute Nachrichten für Fans der Augsburger Panther: Der Sender Sport1 zeigt alle CHL-Spiele mit deutscher Beteiligung live und im kostenlosen Stream.

Am Donnerstag startet das Abenteuer Champions Hockey League für die Augsburger Panther: Beim schwedischen Top-Klub Luleå Hockey wird die Mannschaft von Tray Tuomie das erste internationale Pflichtspiel der Vereinsgeschichte bestreiten. Bully ist um 18 Uhr. Zwei Tage später steht in Nordirland das nächste Auswärtsmatch in der CHL an, Gegner sind dann die Belfast Giants.

Über mangelnde Unterstützung aus Augsburg werden sich die Augsburger Panther nicht beschweren können: Während einige AEV-Fans auf eigene Faust den Trip nach Schweden und auf die Insel gebucht haben, macht sich auch ein Charterflug aus Augsburg auf den Weg. Doch längst nicht alle Anhänger der Panther können bei dem 2500 Kilometer langen Europa-Trip dabei sein. Für all diese gibt es nun gute Nachrichten. Die Spiele werden kostenlos im TV oder im Stream zu sehen sein.

Die beiden Spiele gegen Belfast sind bei Sport1+ zu sehen - und im kostenlosen Livestream

Der Münchner Sportsender Sport1 wird alle 18 CHL-Spiele mit deutscher Beteiligung live und im kostenlosen Stream zeigen. 15 dieser Partien werden im frei empfangbaren Sender Sport1 zu sehen sein. Drei weitere Begegnungen sind auf dem Sender Sport1+ zu sehen, der 10 Euro pro Monat kostet, sind aber laut einer Sprecherin des Senders dennoch im kostenlosen Live-Stream-Angebot des Senders zu empfangen.

Das sagt AEV-Trainer Tray Tuomie zur CHL-Auslosung der Panther Video: Milan Sako

Konkret bedeutet das: Die Partie der Augsburger Panther bei Luleå Hockey am Donnerstag, 29. August, wird ab 17:55 Uhr live und im Stream bei Sport1 zu sehen sein. Die Partie gegen die Belfast Giants am Samstag, 31. August, ab 20.30 Uhr ist dann ein Fall für Sport1+, ist aber über den kostenlosen Live-Stream des Senders zu empfangen. Auch das Rückspiel gegen Belfast (Sonntag, 8. September, 17 Uhr) im heimischen Curt-Frenzel-Stadion wird nicht im regulären TV, sondern bei Sport1+ gezeigt. Wer diese beiden Begegnung verfolgen will, muss also auf das Smartphone, Tablet oder den Laptop ausweichen - oder das Sendesignal via Streaming-Stick oder Digital-Receiver an sein TV-Gerät senden. (eisl)

Der CHL-Spielplan des AEV in der Übersicht:

Donnerstag, 29. August, 18 Uhr: Luleå Hockey - Augsburger Panther (Sport1)

Samstag, 31. August, 20:30 Uhr: Belfast Giants - Augsburger Panther (Sport1+)

Freitag, 6. September, 18 Uhr: Augsburger Panther - Luleå Hockey (Sport1)

Sonntag, 8. September, 17 Uhr: Augsburger Panther - Belfast Giants (Sport1+)

Dienstag, 8. Oktober, 19:30 Uhr: Augsburger Panther - Bili Tygri Liberec (Sport1)

Mittwoch, 16. Oktober, 19:30 Uhr: Bili Tygri Liberec - Augsburger Panther (Sport1)

