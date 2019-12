Stadtführer Henry Haase führt die Panther durch Berlin

Plus Vor dem Auswärtsspiel am Montag gegen die Eisbären hat die Mannschaft noch Zeit für eine Stadtführung, die der AEV-Verteidiger kundig übernimmt.

Wie praktisch, wenn eine Mannschaft Zeit für einen Bummel und noch dazu einen kundigen Reiseführer in den eigenen Reihen hat. Henry Haase führte die Teamkollegen am trainingsfreien Sonntagnachmittag durch seine Geburtsstadt und zeigte den AEV-Profis nicht nur die Sehenswürdigkeiten. Stürmer Christoph Ullmann lobte, dass sein Verteidiger auch die beste Dönerbude der Hauptstadt kennt. Der Vier-Tage-Trip hatte bei Haase wenig Begeisterung ausgelöst, "aber zumindest geht es nach Berlin".

Bereits am Freitag waren die AEV-Profis nach Iserlohn aufgebrochen. Nach dem 6:1-Erfolg am Samstag gegen die Roosters ging es für das fast komplette Team weiter nach Berlin. Wegen der Knieverletzung von Mitch Callahan, der sich auf den Weg zurück nach Augsburg machte, und Staus auf der Autobahn erreichte der Mannschaftsbus erst um drei Uhr in der Nacht zum Sonntag sein Ziel. Zur Entspannung unternahmen die Panther am Nachmittag den Stadtrundgang.

Wir schicken viele Grüße aus der Hauptstadt in unsere Augsburger Heimat und wünschen euch allen einen entspannten Sonntag! Posted by Augsburger Panther on Sunday, 29 December 2019

Am Montagvormittag steht das Anschwitzen in Berlin auf dem Programm, am Abend um 19.30 Uhr das dritte Saisonduell mit dem Spitzenklub. Die Mannschaft von Trainer Serge Aubin hatte bereits am vergangenen Freitag Heimrecht und unterlag mit 4:5 nach Verlängerung gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven. Überragender Stürmer der Eisbären ist derzeit Marcel Noebels. Der Nationalspieler erzielte bereits 15 Saisontore und damit einen Treffer mehr als der Panther-Torjäger Adam Payerl.

Der Torwart der Eisbären Berlin steht in der Kritik

In Berlin steht Torhüter Sebastian Dahm in der Kritik. Der dänische Nationalkeeper, der einen deutschen Pass besitzt, war vor der Saison trotz schwankender Leistungen bei der Weltmeisterschaft 2019 im slowakischen Kosice verpflichtet worden. Mit einer Fangquote von 90,7 Prozent liegt der 32-Jährige lediglich auf dem 16. Platz aller DEL-Schlussmänner. Zum Vergleich: Augsburgs Olivier Roy (91,8) belegt in diesem Ranking den fünften Rang.

Wir wollen wissen, wen unsere Leser für den besten Panther des Jahres 2019 halten. Zur Wahl stehen alle Spieler, die in diesem Kalenderjahr für den AEV aktiv waren.

33 Bilder Jetzt abstimmen: Wer ist der Panther des Jahres? Bild: Siegfried Kerpf

Wen Tray Tuomie für den verletzten Mitch Callahan aufbietet, wollte der AEV-Trainer noch nicht verraten. "Thomas Holzmann, Sahir Gill und Christoph Ullmann haben in Iserlohn nur zugesehen und sind ausgeruht. Ich habe mehrere Optionen", sagt der Coach. Dass Gill als neunter Ausländer für Callahan wieder in die Aufstellung rückt, sei keineswegs sicher. Eine lange Bank mit mehreren Optionen zu haben, sei gut und schwierig zugleich. Zum einen kann Tuomie Druck ausüben: Wer nicht spurt, findet sich auf der Tribüne wieder. Andererseits muss das gesamte Personal bei Laune gehalten werden. "Bislang klappt das sehr gut. Alle Spieler haben das Gefühl, dass sie zur Mannschaft gehören", sagt der Trainer. Außerdem kann er angeschlagenen Akteuren eine Auszeit gönnen.

20 Bilder Play-offs, Mike Stewart und die CHL: Das war das Jahr des AEV Bild: Siegfried Kerpf

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.