Termine, Tickets, Spielzeiten: Was AEV-Fans zum CHL-Achtelfinale wissen müssen

Panther-Trainer Tray Tuomie und seine Mannschaft treffen am Dienstag, 12. November im Heimspiel auf den EHC Biel-Bienne. Die Karten für die Partie werden ab heute Abend um 17 Uhr verkauft.

Endlich herrscht Klarheit: Die Champions Hockey League hat festgelegt, wann genau die Achtelfinal-Begegnungen stattfinden. Die Augsburger Panther werden zunächst im Heimspiel am Dienstag, 12. November 2019 um 19.30 Uhr im Curt-Frenzel-Stadion auf den Schweizer Konkurrenten EHC Biel-Bienne treffen.

Erst zu Hause, dann auswärts: Termine und Spielzeiten für das CHL-Achtelfinale stehen fest

Das Rückspiel in der Schweiz findet am Dienstag, 19. November 2019 ab 19.45 Uhr in der Tissot Arena statt. Für das Weiterkommen ist das Gesamtergebnis aus beiden Partien entscheidend.

Der Ticketverkauf für das Heimspiel beginnt schon am heutigen Dienstag, 22. Oktober um 17 Uhr. Erhältlich sind die Karten für das Champions-Hockey-League-Achtelfinalspiel im Fanshop der Augsburger Panther, online unter www.panthertickets.de sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Vorverkauf für CHL-Tickets: Das kosten Karten für das CHL-Spiel

Stehplätze in der Champions Hockey League sind regulär für 19 Euro zu haben, ermäßigt kosten sie 16 Euro. Kinder bezahlen in den Fanblöcken für Stehplätze jeweils fünf Euro und Jugendliche zehn Euro pro Karte.

Sitzplätze für das CHL-Achtelfinalspiel im Curt-Frenzel-Stadion sind in der Kategorie I regulär für 45 Euro und ermäßigt für 39 Euro zu erwerben. In der Kategorie II kosten Sitzplätze regulär 37 Euro, ermäßigt 32 Euro und für Kinder 10 Euro. Detaillierte Infos zu den Preisen der CHL-Tickets gibt es unter www.aev-panther.de/chltickets.

Tickets für das CHL-Achtelfinale: Was Dauerkarten-Inhaber wissen sollten

Allen Inhabern einer Dauerkarte für die Saison 2019-20 werden ihre Plätze auch für das Achtelfinal-Heimspiel gegen den EHC Biel-Bienne bis 24 Stunden vor Spielbeginn zu vergünstigten Konditionen reserviert. Fans, die noch keinen Zugang zum speziellen Ticketshop für Dauerkartenkunden haben, melden sich per E-Mail unter ticket@aev-panther.de. Kinder mit einer aktuellen Dauerkarte genießen in der CHL sogar kostenlosen Eintritt, benötigen allerdings ein gültiges Einzelticket.

Bezüglich der Gästetickets für das Rückspiel in der Schweiz stehen die Fanclubs der Augsburger Panther schon mit dem EHC Biel-Bienne in Verbindung. Sobald hier eine Vereinbarung getroffen wurde, informieren wir entsprechend. (AZ)

