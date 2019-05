11:36 Uhr

Termine für die Panther-Testspiele stehen fest

Kaum sind die Playoffs vorbei, gibt es bereits Termine für die Vorbereitung des AEV auf die neue Saison. Getestet wird im Dolomitencup und daheim.

Die Augsburger Panther haben die Termine für die Testspiele veröffentlicht, die das Team von Tray Tuomie vor Beginn der Saison am 13. September 2019 absolvieren werden. Da sich die Panther in diesem Jahr zum ersten Mal für die Champions Hockey League qualifiziert haben, wird es nur drei Testspiele geben, wie der AEV mitteilt.

Die Panther nehmen unter anderem am Dolomitencup im italienischen Neumarkt teil. Neben Augsburg nehmen auch Valerenga Oslo, der SC Bern und die Eisbären Berlin an dem Vorbereitungsturnier in Südtirol teil.

Das sind die Termine der Panther im Dolomitencup und daheim

Dolomitencup: Freitag, 16. August, 20 Uhr: Valerenga Oslo - Augsburger Panther

Dolomitencup: Sonntag, 18. August, 16 bzw. 20 Uhr: SC Bern / Eisbären Berlin - Augsburger Panther

Auch zuhause im Curt-Frenzel-Stadion wird es ein Testspiel geben - am Freitag, 23. August. Gegner sind die EHC Liwest Black Wings Linz aus der österreichischen EBEL. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.

Zwischen dem 29. August und 1. September stehen die ersten beiden Spiele in der Gruppenphase der Champions Hockey League an. Auch die Spieltage 3 und 4 werden noch vor dem DEL-Auftakt zwischen dem 5. und 8. September absolviert. Die Auslosung der Gruppenphase findet am 22. Mai im Rahmen der IIHF-Weltmeisterschaft in Bratislava statt.

Alle Termine rund um die Panther gibt es auch im Fankalender unter www.aev-panther.de/kalender. (AZ)

19 Bilder Augsburger Panther: Der AEV-Kader für die Saison 2019/20 Bild: Ulrich Wagner

Themen Folgen