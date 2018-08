vor 52 Min.

Vorbereitung, Training, DEL-Spielstart: Der Zeitplan des AEV Augsburger Panther

Trainer Mike Stewart nimmt mit den Augsburger Panthern am 10. August in Augsburg das Training auf.

Am 10. August trifft sich die Mannschaft von Mike Stewart zum ersten Training. Vor dem Punktspielstart stehen mehrere Testspiele an. Der Vorbereitungsplan in der Übersicht.

Der Vorbereitungsplan auf die Saison 2018/19 ist fix: Bis zum Punktspielstart in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) werden die Augsburger Panther insgesamt sieben Testspiele bestreiten. Die neue Spielzeit in der DEL startet dann am Freitag, 14. September - doch schon über einen Monat zuvor trifft sich die Mannschaft von Trainer Mike Stewart zum ersten Training im Augsburger Curt-Frenzel-Stadion. Nachdem zunächst die medizinischen Untersuchungen und Leistungstests absolviert werden, endet am 10. August die Sommerpause für das Team.

25 Bilder So sieht das Panther-Team in der neuen Saison bislang aus Bild: Rochester Americans

Danach steht für das DEL-Team ein anspruchsvolles Vorbereitungsprogramm an. Unter anderem gibt es ein Wiedersehen mit dem ehemaligen Panther-Verteidiger Derek Dinger, der mittlerweile für die Kassel Huskies spielt. Auf der Gegenseite ist Torwart Markus Keller vor der Saison aus Kassel zu seinem Stammverein zurpckl gekehrt. Am Sonntag, 26. August, treffen beide Teams aufeinander. Aber auch ein Test beim ERC Ingolstadt steht auf dem Programm.

Vorbereitung der Augsburger Panther auf die Saison 2018/19

Freitag, 10. August, 17 Uhr: Erstes öffentliches Eistraining im CFS

Freitag, 17. August, 20 Uhr: HCB Südtirol Foxes – Augsburger Panther (Dolomiten Cup)

Sonntag, 19. August, 16 oder 20 Uhr: EV Zug oder DEG – Augsburger Panther (Dolomiten Cup)

Freitag, 24. August, 19:30 Uhr: Augsburger Panther – Graz99ers

Sonntag, 26. August, 15 Uhr: Kassel Huskies – Augsburger Panther

Freitag, 31.August, 19:30 Uhr: ERC Ingolstadt – Augsburger Panther

Samstag, 1. September, 9:30 Uhr: Saisoneröffnungsfeier mit "Hockey Day" im CFS

Sonntag, 2. September, 18 Uhr: Straubing Tigers – Augsburger Panther

Freitag, 7. September, 19:30 Uhr: Augsburger Panther – Black Wings Linz

Freitag, 14. September, 19:30 Uhr: 1. Spieltag DEL-Hauptrunde

