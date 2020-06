18:29 Uhr

Vorbereitung der Augsburger Panther: Duanne Moesers schwierigste Aufgabe

Plus Der Sportmanager stellt in diesen Tagen üblicherweise das Vorbereitungs-Programm der Augsburger Panther zusammen. Doch die Liga steht still.

Von Milan Sako

Trainingspläne zusammenstellen, Hotels buchen, Bus ordern – diese Aufgaben müsste Duanne Moeser in diesen Tagen erledigen. Aber es gibt nichts zu planen. „Im Moment ist alles angehalten“, sagt der Sportmanager der Augsburger Panther. Normalerweise sollten die Nordamerikaner Anfang August in Augsburg eintreffen, der Saisonstart der Deutschen Eishockey-Liga ist für den 18. September vorgesehen. Doch wegen der Corona-Pandemie herrscht große Ungewissheit, wann und wie viele Zuschauer wieder in die Eishallen strömen dürfen.

Augsburger Panther: Der Dolomitencup wurde bereits abgesagt

Ein wichtiger Baustein im Vorbereitungsprogramm war stets der Dolomitencup in Neumarkt, der vom 21.- 23. August terminiert war. Ein international stark besetztes Turnier, bei dem sich die neuformierte Mannschaft kennenlernen konnte. Die AEV-Fans verbanden Eishockey und Urlaub und reisten zu Hunderten Mitte August über den Brenner. Außerdem war Augsburg höchst erfolgreich: Bei sieben Teilnahmen gewann der AEV fünf Mal, zuletzt 2019 mit Siegen gegen Valerenga Oslo (3:0) und den Schweizer Meister SC Bern (4:3). Erwartungsgemäß sagten vor wenigen Tagen die Organisatoren ab.

„Gut zwei Monate vor Turnierbeginn wissen wir noch immer nicht, wie eine solche Großveranstaltung über die Bühne laufen kann. Welche Auflagen müssen für die Mannschaften, Zuschauer und die vielen ehrenamtlichen Helfer berücksichtigt werden. Unter diesen Voraussetzungen müssen wir leider, schweren Herzens, das Turnier heuer absagen“, erklärt Organisationschef Matthias Bertignoll. Die 15. Ausgabe wird auf 2021 verschoben.

Im Hintergrund wird an Hygienekonzepten gearbeitet

„Wirklich sehr schade: Für uns als Mannschaft aber auch für unsere Fans war es ein perfekter Saisonauftakt in einer kleinen Halle und in einer der schönsten Gegenden Europas“, sagt Moeser. Im Hintergrund arbeiten die Augsburger Panther und die gesamte DEL an Hygienekonzepten für die Mannschaften und für die Standorte, bestätigt der ehemalige Kapitän. Doch im Moment gebe es „nichts zu kommunizieren“.

Der ehemalige Panther-Torwart Dennis Endras und seine Frau Lisa sind vor kurzem Eltern ihres Sohnes Ian geworden. Der 34-jährige Profi der Mannheimer Adler postete ein Foto der glücklichen Familie auf Instagram. Der zweifache Deutsche Meister verbrachte den Großteil der vergangenen Wochen mit der Fertigstellung des gemeinsamen Hauses in Augsburg.

