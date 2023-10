AEV

18:35 Uhr

Augsburger Panther: Sechs Punkte und ein breites Grinsen

Plus Im Lager der Augsburger Panther herrscht nach den beiden Siegen gegen Iserlohn und Schwenningen gute Stimmung. Torjäger Matt Puempel trifft wieder.

Von Andreas Kornes Artikel anhören Shape

Bei dem ein oder anderen Neuzugang der Panther waren am Sonntagnachmittag noch fragende Blicke zu sehen, als es darum ging, den Heimsieg gegen Schwenningen zu feiern. Erst einmal hatte es in dieser Saison Gelegenheit dazu gegeben, nach dem 5:3 gegen Nürnberg am 24. September. Gut, dass Matt Puempel schon das dritte Jahr in Augsburg spielt und deshalb weiß, was zu tun ist. Schwitzend und mit einem breiten Grinsen im Gesicht stand er nach all den Feierlichkeiten vor der Kabine und ließ wissen, dass so ein Sechs-Punkte-Wochenende (am Freitag hatten die Panther auch schon in Iserlohn gewonnen) der allgemeinen Stimmung sehr zuträglich sei. Anders als im vergangenen Jahr stecke man nicht in einem Negativstrudel fest. Das liege im Wesentlichen daran, dass gleich 18 neue Spieler gekommen seien, was die Chemie in der Mannschaft grundlegend verändert hat. "Letzte Saison sind wir zu schnell zu weit zurückgefallen in der Tabelle. Das nimmt dir das Selbstvertrauen, alles lief gegen uns." Jetzt versuche man, die Dinge einfach zu halten. "Wir wollen uns in jedem Training verbessern und wir wissen, dass wir in jedem Spiel für jeden Gegner sehr unangenehm sein können."

Puempel musste sich nach einer Knieverletzung wieder zurückkämpfen

Puempel selbst hatte einen etwas zähen Saisonstart, scheint nun aber wieder Fahrt aufzunehmen. Gegen Schwenningen traf er doppelt und steht nun bei insgesamt drei Toren und vier Vorlagen aus den bisherigen elf Partien. In seiner ersten Saison für die Panther hatte er auf Anhieb überzeugt und 37 Punkte (22 Tore/15 Assists) gesammelt. Es folgte eine lange Verletzungspause vergangenes Jahr, in dem er nur 23 Spiele absolvierte (7/11). "Ich fühle mich richtig gut", sagt er nun. Harte Zeiten lägen hinter ihm. Der Weg zurück sei nach der monatelangen Pause aufgrund einer Knieverletzung beschwerlich gewesen. "Aber jetzt arbeite ich, wie jeder Einzelne im Team, daran, dass wir besser werden."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen