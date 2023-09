AEV

Augsburger Panther setzen auf Finnen-Power

Plus Mit Otso Rantakari verpflichteten die Panther den dritten Finnen. Keine DEL-Mannschaft setzt so sehr auf die Skandinavier wie der AEV. Zufall oder bewusste Entscheidung? Was AEV-Trainer Kreutzer dazu sagt.

Von Milan Sako

Mit dem vor wenigen Tagen verpflichteten Verteidiger Otso Rantakari sowie den bereits im Sommer geholten Ex-Nationalstürmern Anrei Hakulinen und Jere Karjalainen rollt die Finnen-Welle im Augsburger Eishockey-Team – wieder einmal. In der Deutschen Eishockey-Liga stellen die Panther die Mannschaft mit der höchsten Finnen-Dichte. Lediglich Mannheim (zwei Spieler), Frankfurt, Ingolstadt und Nürnberg (je einer) haben Profis aus dem skandinavischen Land im Kader. Ist das Zufall oder hegt der neue AEV-Trainer eine besondere Vorliebe für die Spieler aus dem Land der Tausend Seen? "Ich würde sagen beides. Spieler aus Skandinavien haben eine super Einstellung zu ihrem Sport und sind technisch wie auch läuferisch bestens ausgebildet. Aber wir haben auch Nordamerikaner im Kader. Mir kommt es auf einen guten Charakter an. Der Pass spielt keine Rolle", sagt Christof Kreutzer.

Panther-Neuzugang hatte sich offenbar verzockt

Im Fall von Rantakari wollte der Coach schnell auf die Verletzung von Nummer-eins-Verteidiger und Kapitän David Warsofsky reagieren. Der Kanadier fällt mindestens sechs Wochen lang aus. "Wir wollten nicht irgendjemanden holen. Otso macht unsere Mannschaft definitiv besser und war schnell zu haben", sagt der Panther-Coach. Ein Spieler mit seiner sportlichen Vita – der offensivstarke Verteidiger spielte für finnische Topklubs, in der Schweiz und in der KHL – passt üblicherweise nicht ins Beuteschema der Augsburger, weil er eigentlich zu teuer ist. Der erst 29-jährige Finne hatte sich im Sommer offenbar im Vertragspoker verzockt und stand jetzt noch ohne Klub da.

