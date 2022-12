Panther wieder auf Erfolgskurs – Torjäger Puempel vor Comeback

Plus Das Team der Augsburger Panther hat erstmals wieder die Abstiegsplätze verlassen. Nun könnte sogar ein Luxusproblem auf den AEV zukommen.

Unglück könne eine Gruppen brechen, es könne eine Gruppe aber auch zusammenschweißen. Peter Russell, Trainer der Augsburger Panther, drehte seine Hände ineinander, als er das auf der Pressekonferenz nach dem 3:1-Sieg gegen Nürnberg sagte. Seiner Mannschaft habe das Unglück geholfen, beantwortete er die implizite Frage, welche Variante denn auf die Panther zutreffe, gleich selbst. Die jüngst gezeigten Leistungen geben ihm recht.