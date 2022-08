AEV

vor 23 Min.

Beim Trainingsauftakt der Panther gelingt Drew LeBlanc der erste Treffer

Plus Rund 500 Fans im Curt-Frenzel-Stadion verfolgen das erste Training der neu formierten Augsburger Panther. Was der neue Coach Peter Russell jetzt sehen will.

Von Milan Sako

Als erster Spieler stapfte Stürmer Vincent Saponari aus der Umkleide, gefolgt von Verteidiger Henry Haase: Pünktlich um 10 Uhr am Samstagvormittag starteten die Panther ihr erstes gemeinsames Eistraining. Rund 500 Zuschauer auf der Osttribüne des Curt-Frenzel-Stadions begrüßten das neu formierte AEV-Team mit Applaus.

