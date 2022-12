Ein Fehlstart kostet den AEV gegen Düsseldorf die Punkte

Nach einem 0:3-Rückstand ist für den AEV nichts mehr zu holen, die Panther verlieren mit 2:3 gegen die Düsseldorfer EG. Ein Berlin-Zugang glänzt mit zwei Treffern.

Bis Sonntag war die Düsseldorfer EG der Lieblingsgegner der Augsburger Panther. Das erste Match zu Hause hatten die Augsburger mit 2:1 gewonnen und hatten auch im Rheinland beim 2:0 als Sieger das Eis verlassen. Das dritte Saisonduell am Sonntagnachmittag gewann jedoch Düsseldorf, weil sich Augsburg einen Fehlstart geleistet hatte – wieder einmal. Vor 5243 Zuschauern im Curt-Frenzel-Stadion unterlag der AEV mit 2:3 (0:2, 1:1, 1:0). Lediglich Marcel Barinka mit zwei Treffern konnte den DEG-Schlussmann Henrik Haukeland überwinden.

Matt Puempel kam nach seiner Verletzung noch nicht zum Einsatz

Die angekündigte Saisonpremiere von Matt Puempel fiel aus. Ursprünglich hatte Trainer Peter Russell gegenüber seinem Torjäger angedeutet, dass sein erster Einsatz nach fast viermonatiger Verletzungspause gegen die Rheinländer erfolgen sollte. Immerhin bestreitet der 29-Jährige seit zwei Wochen das Mannschaftstraining und die Teamärzte hatten auch ihr Okay gegeben. Doch der Torjäger zog sich nicht die Schlittschuhe an.

Seine Teamkollegen starteten wie so oft in dieser Spielzeit in die Partie: schwach und unkonzentriert. Mit Leichtsinnsfehlern im eigenen Drittel machten die Augsburger den Düsseldorfern das Eishockey-Leben leicht. Nach nur drei Minuten traf Paul Bittner zum 1:0. In Überzahl erhöhte Stephen MacAulay auf 2:0. Mit reaktionsschnellen Paraden verhinderte AEV-Torwart Dennis Endras einen durchaus möglichen höheren Rückstand.

Nach dem 3:0 für die DEG kippte die Partie

Nach der ersten Pause lag die Scheibe wieder im Netz der Augsburger. MacAulay mit seinem zweiten Treffer erhöhte auf 3:0. Die Mannschaft von Trainer Roger Hansson schien einen sicheren Sieg anzusteuern. Doch jetzt kippte die Partie. In Überzahl konnten die Augsburger den souveränen DEG-Schlussmann Henrik Haukeland bezwingen. Nach Zuspiel von Terry Broadhurst und Kapitän Brady Lamb traf der Tscheche mit deutschem Pass zum 3:1 (25.).

Noch war nicht einmal die Hälfte der Spielzeit abgelaufen, die Panther konnten jedoch in den ersten vierzig Minuten nur selten die DEG im eigenen Drittel festpinnen. Die Rheinländer starteten immer wieder durchdachte Angriffe. Die größte Chance zum Anschlusstreffer hatte Augsburgs Dauerbrenner Thomas J. Trevelyan auf dem Schläger. Der 38-Jährige, der seine zwölfte Saison im Schleifgraben spielt, traf in der 45. Minute nach einer feinen Einzelleistung jedoch nur den Pfosten.

Mit sechs Feldspielern drängte der AEV auf den Ausgleich

Die Gastgeber drängten nun mit Macht auf ihr zweites Tor und schnürten die DEG phasenweise in ihrem Verteidigungsdrittel ein. Im Anschluss an ein Powerplay sorgte der erst vor kurzem aus Berlin verpflichtete Barinka mit seinem zweiten Treffer für den 2:3-Anschlusstreffer. Lamb und Drew LeBlanc hatten die Vorlagen gegeben. Die AEV-Fans feuerten weiter unermüdlich ihr Team an. Augsburg war am Drücker.

Am Ende brachte AEV-Trainer Peter Russell einen sechsten Feldspieler für Torwart Endras, doch der Ausgleich fiel nicht. Nach drei Heimsiegen verloren die Augsburger erstmals wieder. Für die Panther geht es bereits am Mittwoch in der DEL weiter. Die Pinguins aus Bremerhaven kommen um 19.30 Uhr ins Curt-Frenzel-Stadion.

Augsburger Panther Endras - Lamb, Länger; Bergman, Haase; Sacher, Rogl - Payerl, LeBlanc, Barinka; Saponari, Soramies, Broadhurst; Wännström, Stieler, Kuffner; Trevelyan, Volek, Johnson

Tore 0:1 Bittner (3.), 0:2 MacAulay (13.), 0:3 MacAulay (21.), 1:3 Barinka (25.), 2:3 Barinka (52.)

Zuschauer 5243