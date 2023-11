Jerome Flaake verlässt die Panther

Nach nur wenigen Monaten trennen sich die Augsburger Panther von Stürmer Jerome Flaake. Der Ex-Nationalspieler wird mit einem Zweitligisten in Verbindung gebracht.

In der Länderspielpause haben die Panther eine Personalentscheidung getroffen: Jerome Flaake verlässt den Klub aus der Deutschen Eishockey Liga. Der Stürmer bat am Wochenende um Auflösung seines Vertrages, diesem Wunsch haben die Verantwortlichen des DEL-Klubs nun entsprochen.

Völlig überraschend kam die Nachricht nicht, denn bereits in den vergangenen Wochen fehlte der Stürmer immer wieder im Aufgebot. Teils aus persönlichen Gründen, wie es hieß. Doch auch sportlich passte es nicht zusammen. Im Sommer war der 33-Jährige vom DEL-Konkurrenten Ingolstadt nach Augsburg gekommen, eine Rückkehr in die Heimat. Der Angreifer ist in Guben nahe Cottbus geboren und in Augsburg aufgewachsen. Nach Anfängen beim Augsburger EV spielte Flaake höchst erfolgreich in der DEL für die Kölner Haie, die Hamburg Freezers, Düsseldorfer EG, EHC Red Bull München oder zuletzt den ERC Ingolstadt. Zwei Deutsche Meisterschaften stehen in seiner sportlichen Vita.

Panther-Trainer Kreutzer über den Flaake-Abgang: "Auch nach Jeromes Abgang gut aufgestellt"

In Augsburg hatte sich Flaake hohe Ziele gesetzt und wollte an gute Zeiten anknüpfen. "Wenn es gut läuft, kann ich 15 bis 20 Tore schaffen", hatte sich der Angreifer vor dem Saisonstart als Ziel gesetzt. Von bisher 18 Liga-Spielen der Augsburger kam der Außenstürmer bisher zwölf Mal zum Einsatz (ein Tor/zwei Vorlagen). „Jerome Flaake war einer der Spieler, die sich frühzeitig für ein Engagement in Augsburg entschieden hatten. Seine Rolle im Team war im ersten Drittel der Saison allerdings nicht so, wie er sich das persönlich erhofft hatte. Deshalb möchten wir ihm bei seinem Wechsel keine Steine in den Weg legen und ihm die neue Herausforderung ermöglichen", sagt Panther-Trainer Christof Kreutzer und fügt an: "Wir haben immer noch 14 einsatzfähige Stürmer unter Vertrag, denen wir unser Vertrauen schenken und sehen uns quantitativ auch nach Jeromes Abgang gut aufgestellt.“

Für das nächste Heimspiel am Donnerstag gegen die Eisbären Berlin kann Kreutzer zumindest im Sturm mit allen 14 Angreifern planen. Auch der Däne Niklas Andersen steht wieder im Mannschaftstraining. Verteidiger Mick Köhler erhielt nach seinem erfolgreichen Debüt in der deutschen Nationalmannschaft beim Deutschland Cup zwei trainingsfreie Tage und wird am Mittwoch wieder mit dem Team auf dem Eis stehen.

Im Herbst ihrer Karriere kehren immer wieder Augsburger Profis zu ihren Wurzeln zurück, so wie vor einigen Jahren Aleksander Polaczek oder in dieser Saison Alexander Oblinger. Während Oblinger konstant punktet und an seine Leistungen in Köln anknüpfen kann, agierte Flaake zuletzt glücklos. Der ehemalige Nationalstürmer wird unter anderem mit dem Zweitligisten Krefeld Pinguine in Verbindung gebracht.

