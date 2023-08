Für Justin Volek ist die Saison schon beendet

Die Augsburger Panther müssen lange Zeit auf Justin Volek verzichten. Der Spieler des DEL-Klubs hat sich eine schwere Schulterverletzung zugezogen.

Die Augsburger Panther müssen früh die erste Hiobsbotschaft der Saison verkraften. Stürmer Justin Volek verletzte sich beim Dolomitencup im Spiel gegen Pardubice am vergangenen Samstag schwer an der Schulter und kann in dieser Spielzeit voraussichtlich nicht mehr für den Klub in der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) zum Einsatz kommen.

Justin Volek hatte frühzeitig die Heimreise angetreten

Bereits am Sonntagmorgen trat Volek die Heimreise an, am Montag und Dienstag folgten ausführliche Untersuchungen durch die Mannschaftsärzte Thomas Rebele, Dr. Jens-Ulrich Otto und Dr. Karsten Bogner in der ArthroKlinik. Die Diagnose fiel dabei denkbar schlecht aus. Volek hat sich eine Schulterverletzung zugezogen, die eine Operation nach sich zieht. Bei optimalem Heilungsverlauf sei eine Ausfalldauer von mindestens sechs Monaten zu erwarten, erklärte der DEL-Klub in einer Pressemitteilung. (AZ)

