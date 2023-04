Nach dem Klassenerhalt des AEV: Kreutzer bleibt in seiner Doppelfunktion

Plus Ohne eigenes Zutun haben die Augsburger Panther den Klassenerhalt in der DEL geschafft. Jetzt allerdings beginnt für die AEV-Verantwortlichen die Arbeit. Eine personelle Entscheidung ist bereits gefallen.

Als Spieler und Verantwortlicher der Augsburger Panther hat Duanne Moeser, 60, etliche Höhen und Tiefen erlebt. Emotionale Ausbrüche waren dabei, mit dem Eishockey-Erstligisten feierte er schon einmal die Vizemeisterschaft. Gänzlich ungewohnt war hingegen seine Gefühlslage am Sonntagabend: der Klassenerhalt in der Deutschen Eishockey Liga ( DEL). Bislang verzichtete die Liga auf Auf- und Abstieg. Nun, nach der Einführung, hätte es sogleich eines der Gründungsmitglieder getroffen. Doch Augsburg bleibt erstklassig, darf sich weiterhin als Eishockeystadt titulieren, wird eine 30. Spielzeit im Oberhaus erleben. Dass dieser Klassenerhalt ohne eigenes Zutun erreicht wurde, wird schon heute kaum noch jemanden interessieren. "Es war eine schöne Überraschung", berichtet Moeser. Gefeiert hätte er nicht, erzählt von einer "ganz normalen Nacht".

Das schier Unmögliche trat ein. Nicht die haushohen Favoriten aus Kassel und Krefeld hatten sich in den Meisterschafts-Playoffs durchgesetzt, sondern die schwächer eingestuften Teams aus Ravensburg und Bad Nauheim. Moeser hätte niemals damit gerechnet, dass bereits nach den Halbfinalspielen der eigene Ligaverbleib perfekt sein könnte. "Ich habe voll geplant mit der zweiten Liga", betont Moeser. Einmal mehr hätte sich aber gezeigt, dass selbst souveräne Tabellenführer in den K.-o.-Spielen scheitern können. "Man weiß es nie", meint Moeser.